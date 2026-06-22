Đạt được tiến triển trong vòng đàm phán đầu tiên giữa Mỹ và Iran

ANTD.VN - Pakistan và Qatar, với vai trò trung gian hòa giải giữa Mỹ và Iran, đã thông báo kết thúc vòng đàm phán đầu tiên tại khu nghỉ dưỡng Burgenstock của Thụy Sĩ, tập trung vào việc thực thi bản ghi nhớ Islamabad.

Cuộc đàm phán diễn ra tại Burgenstock, Thụy Sĩ

Theo Pakistan và Qatar, các cuộc đàm phán diễn ra trong bầu không khí tích cực và mang tính xây dựng.

“Vòng đàm phán cấp cao đầu tiên theo bản ghi nhớ Islamabad đã kết thúc tại Burgenstock, Thụy Sĩ, với sự tham gia của đại diện Cộng hòa Hồi giáo Iran, Mỹ và hai bên trung gian hòa giải - Nhà nước Qatar và Cộng hòa Hồi giáo Pakistan.

Cuộc họp diễn ra trong bầu không khí tích cực và mang tính xây dựng. Đã đạt được những tiến bộ đáng khích lệ, bao gồm việc thiết lập khuôn khổ cho các cuộc đàm phán kỹ thuật tiếp theo”, Qatar và Pakistan cho biết trong một thông báo chung.

Cùng với Pakistan, Qatar đã đóng vai trò trung gian hòa giải quan trọng trong suốt cuộc khủng hoảng. Các cuộc đàm phán ở Thụy Sĩ tập trung vào việc thực hiện bản ghi nhớ Mỹ-Iran, bao gồm an ninh hàng hải, giảm nhẹ trừng phạt, chương trình hạt nhân của Iran và việc quản lý Eo biển Hormuz.