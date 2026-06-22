Ukraine tấn công cơ sở dầu mỏ của Nga cách xa hơn 2.000 km

ANTD.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraine đã tấn công bằng thiết bị bay không người lái vào một cơ sở chế biến dầu của Nga nằm cách biên giới hai nước hơn 2.000 km.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky

Trong một bài phát biểu bằng video hôm 20-6, nhà lãnh đạo Ukraine cho biết cơ sở này nằm ở vùng Tyumen, Tây Siberia. Tổng thống Zelensky tiết lộ rằng chiến dịch nêu trên có sử dụng các thiết bị bay không người lái được nâng cấp do một công ty quốc phòng của Ukraine phát triển. Ông nói rằng các thiết bị bay không người lái này có thể tiếp cận các mục tiêu cách xa 3.000 km.

Tổng thống Zelensky nhấn mạnh, cuộc tập kích này là một đòn đáp trả “hoàn toàn hợp lý” đối với các cuộc tấn công của Nga nhằm vào Ukraine.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm 21-6, ông cũng thông báo rằng Ukraine đã tấn công các mục tiêu, trong đó có một kho dầu ở khu vực Crimea. Ukraine cũng đã tấn công một nhà máy lọc dầu ở Moscow hôm 18-6.

Theo các nhà phân tích, Ukraine hy vọng những cuộc tấn công liên tiếp vào các cơ sở liên quan đến dầu mỏ sẽ khiến Nga chấp nhận hòa bình.

Trong khi đó, Ukraine cho biết các cuộc tấn công của Nga cho đến ngày 20-6 đã khiến 7 người thiệt mạng. Ông Zelensky đang kêu gọi người dân ở Ukraine “đặc biệt nghiêm túc” cân nhắc các cảnh báo không kích trong bối cảnh Nga chuẩn bị tiến hành một cuộc tấn công mới trên quy mô lớn.