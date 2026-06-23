Trung Quốc điều tra cáo buộc tã lót trẻ nhiễm khuẩn, Huggies, Babycare bị nêu tên

ANTD.VN - Nhà chức trách Trung Quốc đã mở cuộc điều tra sau khi truyền thông địa phương đưa tin về việc phát hiện chất gây kích ứng da trong tã lót của các nhãn hiệu, trong đó có Huggies.

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Cơ quan Quản lý Thị trường Nhà nước Trung Quốc ngày 22-6 cho biết đã mở cuộc điều tra sau khi truyền thông địa phương đưa tin phát hiện chất formamide gây kích ứng da trong tã lót của các nhãn hiệu Huggies, Babycare, Bibabebe.

Theo báo cáo của Economic Information Daily, tã bỉm của Huggies, Babycare và Bibabebe cho kết quả dương tính với chất formamide.

Formamide là hợp chất hóa học có thể gây kích ứng da, chóng mặt nếu tiếp xúc liều cao. Đây là chất thường dùng trong công nghiệp nhựa, nhưng bị hạn chế trong sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với trẻ em do nguy cơ độc hại.

Báo cáo của truyền thông ngay lập tức gây lo ngại trên mạng xã hội Trung Quốc, nơi vấn đề an toàn sản phẩm cho trẻ em luôn nhạy cảm.

Ngày 22-6, Huggies cho biết đã thuê bên thứ ba kiểm tra lại và "không phát hiện formamide". Hãng đồng thời thông báo đang tiến hành các hành động pháp lý với "một số thông tin sai lệch, gây hiểu nhầm và ác ý làm tổn hại thương hiệu".

Trong khi đó, hai hãng Babycare và Bibabebe cũng tuyên bố kết quả kiểm nghiệm độc lập không phát hiện formamide trong sản phẩm của mình.

Trước sức ép dư luận, Cơ quan Quản lý Thị trường xác nhận đã khởi động cuộc điều tra chính thức hôm 22-6.

Cuộc điều tra có sự tham gia của các cơ quan y tế quốc gia. Cơ quan này cho biết những thông tin liên quan sẽ được công bố ngay lập tức, nhưng không nêu thời gian cụ thể hoàn tất điều tra.

Hiện chưa rõ những lô tã bị cáo buộc có formamide có được xuất khẩu ra nước ngoài hay chỉ bán nội địa Trung Quốc.

Vấn đề an toàn cho trẻ em luôn là "điểm nóng" ở Trung Quốc sau bê bối sữa bột nhiễm melamine năm 2008. Vụ bê bối đó khiến khoảng 300.000 trẻ em bị ốm và làm sụp đổ niềm tin người tiêu dùng vào sữa nội địa.

Do đó, bất cứ cảnh báo nào liên quan đến tã, sữa, đồ ăn cho trẻ đều bị giám sát chặt và lan truyền nhanh.