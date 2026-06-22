Giá dầu giảm sau khi đàm phán Mỹ - Iran kết thúc

ANTD.VN - Ngày 22-6, giá dầu Brent giảm sau khi cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran kết thúc tại Thụy Sĩ, trong đó Tehran cho biết Iran đã đạt được sự miễn trừ đối với xuất khẩu dầu và hóa dầu, làm giảm bớt lo ngại về tình trạng thiếu hụt nguồn cung trên thị trường toàn cầu.

Giá dầu Brent giảm 1,19 USD, tương đương 1,48%, xuống còn 79,38 USD/thùng vào lúc 4h16 (giờ GMT). Trước đó, giá đã tăng lên 82,30 USD khi bắt đầu giao dịch, do những khó khăn trong giai đoạn đầu đàm phán với lời đe dọa từ Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc tái khởi động chiến tranh chống Iran và tuyên bố của Tehran về việc tái đóng cửa eo biển Hormuz.

Giá dầu thô WTI kỳ hạn của Mỹ ở mức 76,73 USD/thùng, tăng 13 cent, trước khi hợp đồng hết hạn vào cuối ngày. Trong khi hợp đồng giao tháng 8 giảm 21 cent, xuống còn 75,64 USD/thùng.

"Giá dầu giảm chủ yếu là do triển vọng về đột phá ngoại giao giữa Mỹ và Iran... làm dấy lại hy vọng rằng các lệnh trừng phạt đối với Iran cuối cùng có thể được nới lỏng" - chuyên gia Sugandha Sachdeva, người sáng lập SS WealthStreet, một công ty nghiên cứu có trụ sở tại New Delhi, cho biết.

Các quan chức cấp cao của Mỹ và Iran đã kết thúc vòng đàm phán đầu tiên tại Thụy Sĩ ngày 22-6, theo thông báo từ các nhà trung gian hòa giải.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi cho biết Iran đã đạt được thỏa thuận miễn trừ xuất khẩu dầu mỏ và hóa dầu, giải phóng một số tài sản bị đóng băng và khởi động kế hoạch tái thiết và phát triển cho Iran.

"Điều này sẽ cho phép gần 1,5 triệu thùng dầu thô của Iran quay trở lại thị trường quốc tế mỗi ngày, cải thiện đáng kể nguồn cung toàn cầu vào thời điểm tăng trưởng nhu cầu vẫn ở mức vừa phải", ông Sachdeva nói.