Thái Lan mạnh tay truy quét tội phạm xuyên quốc gia bằng AI và chia sẻ dữ liệu

ANTD.VN - Chính phủ Thái Lan vừa công bố chiến lược an ninh mới nhằm tăng cường bảo vệ công dân và du khách nước ngoài, đồng thời đẩy mạnh chống tội phạm xuyên quốc gia, các băng nhóm lừa đảo qua điện thoại, mạng lưới buôn người và các mối đe dọa trực tuyến khác.

Chính phủ Thái Lan khẳng định việc đảm bảo an toàn cho người dân và khách du lịch là ưu tiên hàng đầu, đồng thời kiên quyết triệt phá các đường dây tội phạm xuyên quốc gia, lừa đảo công nghệ cao và buôn bán người.

Ngày 22-6, Người phát ngôn Chính phủ Thái Lan, bà Ratchada Thanadirek cho biết, Thủ tướng Anutin Charnvirakul đã chỉ đạo các cơ quan chức năng địa phương phải phối hợp chặt chẽ, đồng bộ nhằm xây dựng một môi trường an ninh, an toàn tuyệt đối cho công dân và du khách quốc tế.

Trước bối cảnh các loại tội phạm hiện nay đều có xu hướng liên kết chặt chẽ thông qua các mạng lưới tinh vi vượt đại dương, bà Ratchada nhấn mạnh Chính phủ Thái Lan bắt buộc phải nâng cấp các công cụ công nghệ và đẩy mạnh hợp tác quốc tế mới có thể bắt kịp, ngăn chặn các thủ đoạn tội phạm liên tục biến tướng.

Một trong những công cụ cốt lõi của cảnh sát Thái Lan hiện nay là Hệ thống Trao đổi Thông tin và Cơ sở Dữ liệu liên kết về lừa đảo và buôn bán người (SHIELD).

Nền tảng trung tâm này đang thu hút sự quan tâm lớn từ nhiều quốc gia trong việc chia sẻ, đối lưu dữ liệu tội phạm xuyên quốc gia.

Chính phủ Thái Lan cũng đang tiên phong đưa trí tuệ nhân tạo (AI) vào công tác giữ gìn an ninh trật tự thông qua Trung tâm Điều hành Mắt chim thông minh (IBOC).

Hệ thống AI này sẽ tối ưu hóa khả năng giám sát, phòng chống tội phạm tại các khu vực kinh tế và du lịch trọng điểm, giúp lực lượng chức năng lập tức phát hiện các dấu hiệu bất thường và phản ứng nhanh chóng trước mọi sự cố.

Bà Rachada cho biết, SHIELD sẽ đóng vai trò là bộ não kết nối thông tin và theo dõi các mạng lưới tội phạm quốc tế, trong khi công nghệ AI thông qua IBOC sẽ hoạt động như tai mắt giám sát an ninh trên thực địa.

“Hai hệ thống này sẽ phối hợp với nhau để bảo vệ tài sản công cộng, giảm thiểu thiệt hại do các mối đe dọa trực tuyến và xây dựng mức độ tin cậy cao nhất cho du khách từ khắp nơi trên thế giới khi đến Thái Lan" - bà Rachada nhấn mạnh.

​