ANTD.VN -Liên quan đến chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 “Muôn sắc Việt Nam”, Ban Tổ chức vừa có thông báo điều chỉnh thời gian mở cổng đăng ký vé trực tuyến.

Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 chính thức khai mạc với chủ đề “Kinh tế sáng tạo”, mang tên gọi “Thăng Long Kẻ Nghệ” (ảnh minh hoạ)

Trước đó, Ban tổ chức dự kiến sẽ mở cổng đăng ký vé trực tuyến vào 10h00 ngày 17/11. Tuy nhiên, Ban tổ chức, chỉnh lại thời gian nhằm dành thêm thời gian hoàn thiện, kiểm tra hệ thống kỹ thuật, tối ưu quy trình đăng ký, xác nhận và nhận vé trực tuyến; đồng thời chuẩn bị tốt nhất các điều kiện phục vụ, hỗ trợ khán giả, bảo đảm việc đăng ký vé được thực hiện thuận tiện, công bằng và an toàn.



Thời gian mở cổng đăng ký vé trực tuyến mới hiện chưa được công bố. Ban Tổ chức sẽ thông báo chính thức trong thời gian sớm nhất trên các kênh thông tin của chương trình và Cổng thông tin HanoiGo tại địa chỉ https://hanoigo.hanoi.gov.vn/.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam” sẽ diễn ra vào 20h00 ngày 24/11/2026 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), với chủ đề “Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp”.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc tại Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 (ảnh minh hoạ)

Được định vị là một sản phẩm văn hóa quốc gia, “Muôn Sắc Việt Nam” không chỉ là một chương trình nghệ thuật quy mô lớn mà còn là hành trình tôn vinh bản sắc dân tộc, kết nối truyền thống với hiện đại, di sản với sáng tạo, góp phần lan tỏa tình yêu văn hóa và niềm tự hào Việt Nam đến đông đảo công chúng.

Với sự hội tụ của những giọng ca huyền thoại cùng dàn nghệ sĩ đương đại, chương trình sẽ đưa khán giả bước vào hành trình âm nhạc giàu cảm xúc, kết nối các thế hệ bằng những giai điệu thân thuộc và tình yêu dành cho văn hóa Việt Nam.

Chương trình do Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội chủ trì; giao Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội và các cơ quan Trung ương, bộ, ngành và các đơn vị liên quan thực hiện.