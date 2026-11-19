ANTD.VN - Sau 25 năm theo đuổi âm nhạc thính phòng, ca sĩ Phúc Tiệp lần đầu thực hiện liveshow quy mô lớn mang tên “The Gentleman”. Đằng sau đêm nhạc là hành trình dài của một nghệ sĩ kiên trì với lựa chọn riêng, đồng thời sẵn sàng bước ra khỏi những giới hạn quen thuộc để tìm kiếm màu sắc mới.

19 năm để chờ ngày “chín”

Phúc Tiệp cho rằng sau 25 năm ca hát, anh đã đủ độ “chín” về nghề nghiệp và trải nghiệm để thực hiện liveshow lớn nhất trong sự nghiệp

Với Phúc Tiệp, “The Gentleman” không đơn thuần là một liveshow đánh dấu 25 năm ca hát mà còn là câu trả lời cho mong muốn đã ấp ủ từ những ngày đầu bước chân vào con đường nghệ thuật. Chương trình diễn ra tối 6/12/2026 tại Nhà hát Hồ Gươm, do Mars Entertainment tổ chức, được nam ca sĩ xác định là dấu mốc quan trọng nhất trong sự nghiệp của mình.

Năm 2007, sau khi giành giải Á quân dòng nhạc thính phòng tại cuộc thi "Sao Mai", Phúc Tiệp từng tìm đến NSND Quang Thọ để xin ý kiến về việc thực hiện CD và tổ chức liveshow riêng. Khi ấy, người thầy chỉ đặt một câu hỏi khiến anh nhớ mãi: “Thế đã thấy chín chưa?”. Câu hỏi ấy theo Phúc Tiệp suốt 19 năm, cho đến khi anh đủ tự tin để thực hiện đêm nhạc mà mình mong muốn.

Nam ca sĩ cho rằng, một liveshow lớn không chỉ cần sự đầu tư về kinh phí hay quy mô tổ chức mà trước hết đòi hỏi nghệ sĩ phải đạt đến độ trưởng thành nhất định về nghề nghiệp, trải nghiệm và bản lĩnh. Sau 4 minishow với quy mô nhỏ, anh muốn dành cho dấu mốc 25 năm một chương trình được chuẩn bị kỹ lưỡng, có thể kể lại hành trình âm nhạc và những mối quan hệ đã góp phần tạo nên con người nghệ sĩ của mình.

“Năm 2007, tôi tìm đến thầy Quang Thọ để hỏi ý kiến về việc làm CD và liveshow. Thầy chỉ hỏi tôi: ‘Thế đã thấy chín chưa?’. Tôi đã mang câu hỏi ấy theo suốt 19 năm và hôm nay mới có thể trả lời thầy rằng: ‘Bây giờ em đã chín rồi!’” Ca sĩ Phúc Tiệp

Nhìn lại chặng đường đã qua, Phúc Tiệp xem mỗi giai đoạn là một nấc thang với những ước mơ khác nhau. Từ mong muốn thi đỗ vào Nhạc viện, được hát hợp xướng rồi trở thành ca sĩ "soloist", đến việc theo đuổi Opera, nhạc kịch và chinh phục những cuộc thi âm nhạc, mỗi mục tiêu đều đòi hỏi sự nỗ lực bền bỉ. Bên cạnh thành quả, anh cũng trải qua khoảng 10 lần thất bại, từ những lựa chọn chưa phù hợp đến những đam mê chưa thể thực hiện hoặc không đạt kết quả như kỳ vọng.

Với nghệ sĩ thanh nhạc thính phòng, hành trình 25 năm càng có ý nghĩa bởi đây là dòng nhạc đòi hỏi quá trình tích lũy lâu dài về kỹ thuật, vốn sống và chiều sâu cảm xúc. Phúc Tiệp từng giành giải Nhất "Liên hoan Tiếng hát Truyền hình Thái Bình năm 2003", giải Ba cuộc thi hát "Opera nhạc kịch toàn quốc năm 2004", tham gia vở nhạc kịch “Cây sáo thần” năm 2006 và giành giải Á quân "Sao Mai 2007". Từ tháng 9/2008, bên cạnh hoạt động biểu diễn, anh còn giảng dạy tại Khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam.

Đáng chú ý, phía sau hành trình ấy là sự dìu dắt của những người thầy. Trong đó, giảng viên Lan Anh là người đầu tiên hướng dẫn Phúc Tiệp trước khi anh thi vào Nhạc viện. Nhớ lại, cô kể, khi mới học hết lớp 12, Phúc Tiệp từng theo học một thầy giáo thanh nhạc khoảng 5-7 ngày nhưng được nhận xét không có khả năng theo đuổi con đường chuyên nghiệp. Sau đó, qua một người quen giới thiệu, anh tìm đến cô Lan Anh để xin học. Qua giọng hát và quá trình hướng dẫn khoảng 8 tháng, cô nhận thấy ở cậu học trò tố chất âm nhạc, sự chăm chỉ và tinh thần ham học hỏi.

Sau đó, cũng chính cô Lan Anh đã động viên Phúc Tiệp lên Hà Nội để có cơ hội tiếp cận môi trường đào tạo chuyên nghiệp. Sau này, khi trở thành giảng viên, nam ca sĩ vẫn duy trì sự gắn bó với những người thầy và các thế hệ học trò. Trong đó, NSND Quang Thọ là người có ảnh hưởng sâu sắc đến con đường nghệ thuật của anh, từ những năm học trung cấp đến khi tốt nghiệp đại học.

Không chỉ tri ân người thầy, Phúc Tiệp còn muốn đưa câu chuyện thầy trò, đồng nghiệp và những người đã đồng hành vào liveshow lần này. NSND Quang Thọ, Bảo Trâm Idol, Đào Tố Loan, Bằng Kiều cùng các học trò như Dương Trường Giang, Trần Tùng Anh, Trường Linh, Phương Thủy sẽ góp mặt trong chương trình. Với nam ca sĩ, sự hiện diện của họ không chỉ làm phong phú đêm nhạc mà còn là cách nhìn lại những mối gắn kết đã hình thành trong suốt hành trình làm nghề.

Rời không gian giao hưởng để tìm màu sắc mới

Phúc Tiệp lựa chọn không gian semi-classic để làm mới mình sau nhiều năm gắn bó với âm nhạc giao hưởng

Một trong những lựa chọn đáng chú ý của “The Gentleman” là không đi theo mô hình liveshow giao hưởng vốn gắn liền với sở trường của Phúc Tiệp. Sau nhiều năm hoạt động trong môi trường âm nhạc hàn lâm, nam ca sĩ quyết định lựa chọn không gian bán cổ điển (semi-classic), nơi những tác phẩm mang màu sắc cổ điển có thể giao thoa với âm nhạc hiện đại.

Phúc Tiệp cho biết, ban đầu anh từng nghĩ đến việc thực hiện một đêm nhạc với dàn nhạc giao hưởng. Đây là không gian phù hợp với chuyên môn và cũng là mô hình từng tạo dấu ấn qua những chương trình của các nghệ sĩ như Đăng Dương. Tuy nhiên, sau nhiều năm cân nhắc, anh nhận thấy nếu tiếp tục lựa chọn hướng đi quen thuộc, liveshow có thể chưa tạo được sự khác biệt cần thiết.

Vì vậy, semi-classic được xem là phương án để mở rộng không gian biểu đạt, giúp các khách mời phát huy thế mạnh và bản thân nam ca sĩ có thêm cơ hội thử nghiệm những màu sắc âm nhạc khác. Anh cũng muốn tập trung vào những giá trị có khả năng chạm đến cảm xúc người nghe thay vì đặt nặng việc phô diễn kỹ thuật hay khẳng định lại những gì đã làm được.

Đồng hành với Phúc Tiệp trong dự án, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đảm nhận vai trò Tổng đạo diễn và Giám đốc âm nhạc. Hai người có chung nền tảng đào tạo tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam. Theo Hồ Hoài Anh, liveshow không chỉ là câu chuyện của một nghệ sĩ thính phòng mà còn là cơ hội thử nghiệm mô hình kết hợp giữa nghệ sĩ dòng nhạc hàn lâm với những nhà sản xuất vốn quen thuộc với Pop và âm nhạc đương đại. Việc xây dựng chương trình vì thế được triển khai từ sản phẩm âm nhạc, danh mục ca khúc đến cách tiếp cận những nhóm khán giả mới.

Trước liveshow, Phúc Tiệp phát hành EP cùng tên gồm 3 tác phẩm, trong đó có hai MV “Ai mang mùa thu đi” và “Tình ca”. Nếu “Tình ca” của nhạc sĩ Phạm Duy là ca khúc anh yêu thích từ khoảng 20 năm trước, được làm mới bằng bản phối khác, thì “Ai mang mùa thu đi” lại là thử thách để nam ca sĩ bước ra khỏi màu sắc giọng hát hào sảng, vang khỏe vốn đã trở thành dấu ấn.

Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, ca sĩ Bảo Trâm Idol, nhạc sĩ Anh Tú sẽ cùng đồng hành trong liveshow “The Gentleman” của ca sĩ Phúc Tiệp

Theo chia sẻ của Phúc Tiệp, anh chủ động đề nghị Hồ Hoài Anh sáng tác một ca khúc có cách thể hiện khác biệt, đòi hỏi sự mềm mại, bay bổng nhưng vẫn giữ được nhận diện riêng. Quá trình thực hiện không dễ dàng bởi việc thay đổi cách hát mà không đánh mất cá tính giọng hát là bài toán khó với một nghệ sĩ đã định hình phong cách trong nhiều năm.

Ở góc độ sáng tạo sân khấu, MC Thùy Minh, cố vấn sáng tạo dự án, cho biết êkíp từng phát triển nhiều ý tưởng hình ảnh xoay quanh hình tượng quý ông. Tuy nhiên, sau quá trình trao đổi và phân tích các ca khúc, nhóm sáng tạo quyết định đưa trọng tâm trở lại câu chuyện âm nhạc. Chương trình được cấu trúc thành những chương hồi, tương ứng với từng lát cắt trong hành trình 25 năm của Phúc Tiệp. Nhân vật chính sẽ trở thành người kể chuyện thông qua các tác phẩm, từ những tình yêu chưa thành, những điều chưa kịp nói đến những chặng đường đã đi qua.

Nhạc sĩ Anh Tú, đại diện đơn vị đồng hành tổ chức, đánh giá Phúc Tiệp là nghệ sĩ có nền tảng chuyên môn vững chắc nhưng vẫn giữ được khát vọng thử nghiệm. Đây cũng là lý do êkíp quyết định hỗ trợ anh thực hiện dự án, dù quá trình tổ chức còn nhiều áp lực về kinh phí và bài toán bán vé.

Sau 25 năm, Phúc Tiệp không đặt mục tiêu chứng minh mình có thể hát những gì, mà muốn tìm kiếm những cách thể hiện mới và tạo ra trải nghiệm khác biệt cho cả nghệ sĩ lẫn khán giả. Anh chia sẻ: “Không có bài học lớn nào trong cuộc đời mà không đến từ thất bại”. Với “The Gentleman”, những gì Phúc Tiệp muốn kể không chỉ là câu chuyện về một giọng ca thính phòng đã đi qua 25 năm hoạt động nghệ thuật, mà còn là hành trình của một người luôn tìm cách hoàn thiện mình.