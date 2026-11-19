ANTD.VN - Từ ngày 22 đến 24/11, chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng” đến Đắk Lắk, mang đến cho người dân và du khách cơ hội trải nghiệm không gian lịch sử ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình thông qua công nghệ thực tế ảo (VR).

Không cần ngược dòng tư liệu hay chỉ xem lại những thước phim lịch sử, người dân và du khách tại Đắk Lắk sẽ có cơ hội trực tiếp bước vào không gian Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945 thông qua công nghệ thực tế ảo (VR). Trải nghiệm này diễn ra trong khung giờ 8h đến 18h từ ngày 22 đếnn 24/11/2026 tại Trung tâm Văn hóa - Du lịch tỉnh Đắk Lắk (số 2 Hùng Vương, Buôn Ma Thuột), trong khuôn khổ chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng” hướng tới "Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11" và hưởng ứng "Tuần Văn hóa Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Đắk Lắk năm 2026". Chương trình do Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) phối hợp với UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức với sự thực hiện của Báo Điện tử VTC News và Sở VHTT&DL tỉnh Đắk Lắk.

Điểm đặc biệt của chương trình là ứng dụng công nghệ thực tế ảo (VR) để tái hiện không gian Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945. Thông qua thiết bị trải nghiệm, người tham gia có cảm giác như đang hiện diện giữa dòng người tại quảng trường lịch sử, hướng về lễ đài và chứng kiến Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Người dân trải nghiệm thời khắc lịch sử tại Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945 thông qua công nghệ thực tế ảo

Theo đó, không gian lịch sử sẽ được tái hiện với những hình ảnh về Quảng trường, lễ đài và dòng người trong thời khắc trọng đại của dân tộc. Thay vì chỉ tiếp nhận thông tin qua sách báo hay những thước phim tư liệu, người trải nghiệm có thể trực tiếp quan sát khung cảnh sự kiện dưới góc nhìn không gian ba chiều, tạo cảm giác gần gũi và sống động hơn với một dấu mốc lịch sử đã cách đây hơn 80 năm. Cách tiếp cận này hướng đến việc đưa lịch sử đến gần công chúng bằng phương thức mới, đặc biệt là thế hệ trẻ, những người vốn có sự quan tâm và khả năng tiếp cận nhanh với công nghệ số.

“Trở về thời khắc thiêng liêng” lần đầu ra mắt công chúng tại Hà Nội vào dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh năm 2025, thu hút khoảng 35.000 lượt người tham gia trải nghiệm. Sau đó, chương trình tiếp tục được tổ chức tại Quảng Ninh vào tháng 9/2025, nhân dịp chào mừng "Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030", thu hút khoảng 7.500 người tham gia.

Du khách nước ngoài trải nghiệm không gian lịch sử ngày 2/9/1945 qua công nghệ VR

Tiếp nối kết quả đó, trong năm 2026, chương trình tiếp tục được tổ chức tại nhiều địa phương, đưa trải nghiệm về thời khắc lịch sử ngày 2/9/1945 đến gần hơn với người dân. Tại Dinh Độc Lập (TP.HCM), trong ba ngày từ 19 đến 21/8, chương trình thu hút hơn 8.000 lượt trải nghiệm. Từ ngày 2 đến 4/9, hơn 5.000 lượt người dân và du khách tham gia chương trình tại Công viên APEC (Đà Nẵng). Trong tháng 10, hành trình tiếp tục đến Phố sách Hà Nội trong hai ngày 10 và 11/10, ghi nhận hơn 3.000 lượt khách tham gia. Điểm dừng tiếp theo là Quảng trường 2/4, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, từ ngày 24 đến 26/10. Riêng tại đây, chương trình đón 4.389 lượt khách trong ba ngày tổ chức.

Việc liên tục hiện diện tại các không gian văn hóa, di tích và địa điểm công cộng ở nhiều tỉnh, thành phố cho thấy nỗ lực đưa chương trình đến với đông đảo công chúng, thay vì giới hạn trong một sự kiện mang tính thời điểm. Mỗi điểm dừng chân cũng mở ra cơ hội để người dân ở những vùng miền khác nhau tiếp cận cùng một dấu mốc lịch sử thông qua hình thức trải nghiệm trực quan.

Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Ngô Minh Hiển chia sẻ về ý nghĩa của chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng”

Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Ngô Minh Hiển cho biết, việc tổ chức “Trở về thời khắc thiêng liêng” thể hiện tinh thần đổi mới của VOV trong xây dựng các sản phẩm báo chí và truyền thông. Theo ông, chương trình đã được đưa đến nhiều địa phương và nhận được sự quan tâm của công chúng. Lãnh đạo VOV cũng nhấn mạnh, giá trị của chương trình không chỉ được thể hiện qua số lượng người tham gia mà còn nằm ở những cảm xúc, sự rung động được khơi gợi thông qua trải nghiệm. Từ việc được tiếp cận một sự kiện lịch sử bằng công nghệ mới, người dân có thêm cơ hội hiểu sâu sắc hơn về ý nghĩa của ngày Quốc khánh, về giá trị của độc lập, tự do và những hy sinh của các thế hệ đi trước.

Theo định hướng đó, chương trình không đơn thuần tái hiện một sự kiện lịch sử mà còn hướng đến mục tiêu giáo dục truyền thống, vun đắp niềm tự hào dân tộc và khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước, đặc biệt trong thế hệ trẻ. Thông qua sự kết hợp giữa nội dung lịch sử và công nghệ thực tế ảo, “Trở về thời khắc thiêng liêng” kỳ vọng tiếp tục lan tỏa những giá trị lịch sử, văn hóa đến cộng đồng, góp phần làm mới cách kể chuyện lịch sử trong đời sống đương đại.

Một số hình ảnh ấn tượng trong khuôn khổ chương trình: