ANTD.VN - Chiều 17-11, tại Hà Nội, Báo VnExpress và Công ty CP Dịch vụ trực tuyến FPT (FPT Online) chính thức công bố Giải thưởng du lịch - Travel Awards 2026, đánh dấu mùa đầu tiên của chương trình nhằm tìm kiếm, ghi nhận và tôn vinh những dấu ấn nổi bật trong sự phát triển của du lịch Việt Nam.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Trùng Khánh - Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam đánh giá Giải thưởng du lịch – Travel Awards 2026 là một sáng kiến mới nhằm ghi nhận và tôn vinh những giá trị tiêu biểu, những dấu ấn sáng tạo và tiên phong của ngành du lịch Việt Nam; đồng thời kỳ vọng Travel Awards 2026 sẽ tìm ra những điển hình thực sự thuyết phục, kể cả những sáng kiến bắt đầu từ những điều rất nhỏ.

"Sự kiện hôm nay mới là điểm khởi đầu. Tôi mong rằng, khi nhắc đến Travel Awards trong những năm tới, chúng ta không chỉ nhớ tới những danh hiệu mà còn nhận thấy những chuyển biến tốt hơn trong chất lượng phục vụ và trải nghiệm của du khách", Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh bày tỏ.

Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh phát biểu tại sự kiện

Với chủ đề “The First Signature - Dấu ấn tiên phong”, Travel Awards 2026 đề cao những giá trị được tạo nên từ tinh thần đổi mới, sự kiên trì theo đuổi chất lượng và khả năng kiến tạo trải nghiệm khác biệt.

Tinh thần tiên phong không chỉ được thể hiện qua những sản phẩm hay mô hình mới, mà còn đến từ những nỗ lực bền bỉ trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ, gìn giữ bản sắc văn hóa, bảo vệ môi trường và mang lại giá trị tích cực cho cộng đồng.

Thông qua giải thưởng, ban tổ chức mong muốn tìm kiếm và ghi nhận những đại diện tiêu biểu đang góp phần tạo nên diện mạo mới cho du lịch Việt Nam, đồng thời khuyến khích những cách làm sáng tạo, có khả năng tạo sức lan tỏa và đóng góp cho sự phát triển bền vững của ngành.

Ban tổ chức giới thiệu 15 hạng mục giải thưởng Travel Awards

Travel Awards 2026 gồm 15 hạng mục, chia thành hai nhóm giải thưởng gồm Nhóm giải thưởng trụ cột và Nhóm giải thưởng tiên phong, phản ánh toàn diện các lĩnh vực, chủ thể và xu hướng phát triển của ngành du lịch.

Các đề cử được xem xét trong kỳ đánh giá từ ngày 1-10-2025 đến ngày 30-9-2026. Lễ trao giải Travel Awards 2026 dự kiến được tổ chức vào ngày 15-1-2027 tại Đà Nẵng.