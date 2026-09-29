Vòng xe yêu thương tiếp bước học trò nghèo đến lớp

ANTD.VN - Sáng thu tháng 10..., sân trường rộn rã tiếng cười khi những chiếc xe đạp mới tinh được dắt trao tận tay các em học sinh nghèo. Món quà giản dị ấy là nỗ lực của lực lượng Công an cơ sở cùng chính quyền địa phương, giúp chặng đường tìm chữ của những đứa trẻ vơi bớt nhọc nhằn.

Không khí tại trường Tiểu học & THCS Quang Minh (xã Quang Minh, Hà Nội) những ngày đầu năm học mới thật rộn rã. Từng hàng xe đạp mới tinh, đủ màu sắc được xếp ngay ngắn trước sảnh chính. Dưới tấm biển chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, những ánh mắt trẻ thơ rạng ngời, háo hức ngắm nhìn món quà mà có lẽ nhiều em đã từng ao ước.

Đó là những khoảnh khắc chân thực từ chương trình trao tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn do Chi đoàn Công an xã Quang Minh phối hợp cùng Đoàn Thanh niên - Hội LHTN Việt Nam xã tổ chức. Sự kiện có thêm sự chung tay, đồng hành từ phía Công ty TNHH Cơ khí Mạnh Quang. Từng chiếc xe được trao tận tay các em nhỏ, kèm theo lời dặn dò, động viên ân cần từ cán bộ Công an và đại diện chính quyền địa phương.

Với những gia đình có điều kiện, một chiếc xe đạp là phương tiện đi lại bình thường. Nhưng với những học trò sinh ra trong hoàn cảnh thiếu thốn, đây lại là một tài sản lớn. Quãng đường từ nhà đến lớp hàng ngày mướt mải mồ hôi dưới nắng hè hay co ro trong gió rét nay sẽ được rút ngắn lại. Những vòng quay của bánh xe giúp san sẻ bớt gánh nặng nhọc nhằn, đồng thời chở theo kỳ vọng về một tương lai tươi sáng hơn qua từng trang sách.

Màu áo xanh của cán bộ Công an hòa lẫn cùng màu khăn quàng đỏ thắm. Các em nhỏ trong bộ đồng phục, phấn khởi đón nhận những chiếc xe đạp mới tinh. Không có những bài diễn văn dài dòng. Sự kết nối diễn ra tự nhiên bằng nụ cười và những cái nắm tay ấm áp.

Những cán bộ chiến sĩ mang sắc phục thường ngày bận rộn với công tác tuần tra, bám nắm địa bàn, nay lại hóa thân thành những người anh, người chú gần gũi. Việc chăm lo cho thế hệ mầm non không nằm trong những bộ hồ sơ phá án hay các đợt cao điểm, nhưng lại là nền tảng để xây dựng một cộng đồng an toàn, nhân văn từ gốc rễ. Tinh thần dấn thân ấy được thể hiện bằng hành động cụ thể, hướng thẳng về những hoàn cảnh yếu thế ngay tại cơ sở.

Buổi lễ kết thúc. Tiếng chuông xe đạp lanh canh bắt đầu vang lên rộn rã. Nhìn bóng áo trắng học trò khuất dần sau cánh cổng trường trên những chiếc xe mới, những người làm chương trình tin rằng, dẫu chặng đường phía trước còn nhiều thử thách, các em sẽ không bao giờ phải bước đi một mình.