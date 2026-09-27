Góp từng phần lương, nối dài điểm tựa bình yên cho trẻ yếu thế

ANTD.VN - Mỗi tháng 500.000 đồng được trích từ nguồn đóng góp tự nguyện của cán bộ chiến sĩ không chỉ là sự hỗ trợ vật chất, mà còn là lời cam kết đồng hành suốt 5 năm tới dành cho một hoàn cảnh khó khăn tại thôn Lưu Phái (xã Thanh Trì, Hà Nội).

Trao gửi phần quà nghĩa tình

Mới đây không khí tại một căn nhà nhỏ ở thôn Lưu Phái (xã Thanh Trì, Hà Nội) rộn ràng hơn thường lệ. Khách đến thăm hôm nay không áo xống cầu kỳ, mà mang trên mình màu áo mạ non quen thuộc của lực lượng Công an cơ sở.

Trung tá Vũ Anh Dũng – Phó Trưởng Công an xã Thanh Trì cùng Đại úy Trần Thúy Ngân – Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ và Thượng úy Vũ Đức Hiếu – Bí thư Chi đoàn Thanh niên tự tay mang theo từng thùng sữa, túi quà cẩn thận trao cho gia đình cháu Dương Anh Phước.

Nhìn nụ cười bẽn lẽn của cậu bé khi nhận món quà từ tay những "người mẹ, người cha" mang quân hàm, không gian phòng khách nhỏ hẹp dường như ấm áp hẳn lên. Cuộc trò chuyện giữa tổ công tác và gia đình không có những lời phát biểu hành chính khô cứng, chỉ đọng lại những lời thăm hỏi cặn kẽ về bữa ăn, giấc ngủ và sinh hoạt hàng ngày của cậu bé.

Sự có mặt của các cán bộ chiến sĩ tại nhà cháu Phước hôm nay là bước khởi đầu cho một hành trình dài. Cháu Phước chính thức trở thành người con được Chi hội Phụ nữ Công an xã nhận đỡ đầu theo chương trình "Mẹ đỡ đầu" do Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp và Ban Phụ nữ Công an Thành phố Hà Nội phát động.

Điều đáng chú ý, đây không phải là hoạt động thăm hỏi một lần rồi thôi. Lực lượng Công an cơ sở đã đặt ra một kế hoạch chi tiết, cam kết đồng hành cùng cháu trong suốt giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030. Mỗi tháng, quỹ của chương trình sẽ hỗ trợ gia đình 500.000 đồng. Toàn bộ số tiền này không dùng đến ngân sách nhà nước, mà được chắt chiu từ chính phần lương, sự đóng góp tự nguyện của từng hội viên, đoàn viên, cán bộ đang công tác tại đơn vị.

Bên cạnh phần hỗ trợ cố định hàng tháng, Chi hội Phụ nữ và Chi đoàn Thanh niên Công an xã cũng lên lịch phân công cán bộ thường xuyên qua lại, duy trì việc thăm hỏi, động viên và tặng quà bổ sung vào các dịp lễ, Tết. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa các tổ chức đoàn thể trong cùng một đơn vị cho thấy tinh thần trách nhiệm chung, không phó mặc hay khoán trắng cho một cá nhân nào.

Chặng đường 5 năm tới với một cậu bé đang tuổi ăn, tuổi lớn sẽ có nhiều thay đổi. Nhưng với lời hứa từ lực lượng giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở, hành trình ấy của Phước chắc chắn sẽ vững vàng hơn, bởi đằng sau em luôn có bóng dáng của những người chiến sĩ sẵn sàng san sẻ tình thương.