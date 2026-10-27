Vòi rồng cao hàng chục mét xuất hiện ở Nghệ An

ANTD.VN - Khoảng 12h ngày 26/10, vòi rồng cao hàng chục mét xuất hiện trên cánh đồng ở xã Hợp Minh (tỉnh Nghệ An), cách khu dân cư khoảng 400 m.

Chiều 26/10, đoạn clip ghi lại hình ảnh vòi rồng xuất hiện giữa cánh đồng ở xã Hợp Minh (Nghệ An) được chia sẻ trên mạng xã hội, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Trong clip, một cột xoáy kéo dài từ đám mây xuống mặt đất, tạo thành hình ảnh vòi rồng nổi bật giữa cánh đồng. Hiện tượng diễn ra trong điều kiện khu vực vừa xảy ra mưa to, gió lớn.

Hình ảnh vòi rồng xuất hiện ở Nghệ An được cắt từ clip

Về sự việc này, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch UBND xã Hợp Minh, Nghệ An xác nhận, trên địa bàn xuất hiện hiện tượng giống vòi rồng vào trưa ngày 26/10. Đến thời điểm hiện tại, địa phương chưa ghi nhận thiệt hại do hiện tượng trên gây ra.

Vòi rồng là hiện tượng khí quyển có dạng cột xoáy, có thể cuốn theo nước, bụi đất và các vật thể trên đường di chuyển. Khi xuất hiện trong điều kiện thời tiết bất lợi, hiện tượng này tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn cho người và tài sản.