Để chống chịu trước thiên tai: Không đợi bão đến mới gia cố nhà cửa

ANTD.VN - Tại Lễ hưởng ứng Ngày Quốc tế Giảm nhẹ rủi ro thiên tai và Ngày ASEAN về quản lý thiên tai vừa diễn ra vào chiều tối 13-10 tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp gửi đi thông điệp: "Với thiên tai, chúng ta phải thay đổi căn bản tư duy: phòng ngừa phải đi trước một bước, thậm chí đi trước nhiều bước. Không đợi bão đến mới gia cố nhà cửa; không đợi lũ lên mới sơ tán; không đợi sạt lở mới nghĩ đến cảnh báo...".

Theo Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp, một quốc gia an toàn phải bắt đầu từ những ngôi nhà an toàn. Một cộng đồng vững vàng phải bắt đầu từ từng gia đình chủ động. Và một người dân ứng phó tốt phải bắt đầu từ việc biết mình cần làm gì trước khi thiên tai xảy ra.

Lấy dẫn chứng trong thực tiễn, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, chủ động phòng ngừa luôn là chìa khóa then chốt để giảm thiểu rủi ro và tổn thất do thiên tai gây ra. Trong thời gian qua, chúng ta đã cùng nhau làm được rất nhiều việc ý nghĩa, đặc biệt là trong công tác nâng cao năng lực và sức chống chịu cho cộng đồng.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Ngọc Hà

Ông cho rằng, Việt Nam đã thành công trong việc đưa kiến thức phòng, chống thiên tai tiếp cận một cách nhẹ nhàng, tự nhiên nhưng sâu sắc đến thế hệ trẻ. Hàng loạt hoạt động phong phú đã được triển khai rộng khắp trên cả nước: từ các sân chơi bổ ích như “Rung chuông vàng” hay “Đại sứ học đường” giúp học sinh các cấp vừa học vừa chơi, chủ động tìm hiểu và trang bị kỹ năng ứng phó; cho đến cuộc thi “Giáo án xanh” dành cho các thầy cô giáo tương lai.

Bứt phá mạnh mẽ từ quy mô chỉ 2 trường đại học sư phạm tham gia ở năm ngoái, năm nay cuộc thi đã lan tỏa tới 4 trường đại học với sự hưởng ứng nhiệt tình của hàng nghìn giáo sinh – những người sẽ tiếp tục gieo mầm tri thức an toàn cho các thế hệ mai sau.

Cùng với đó, các mô hình “trường học an toàn trước thiên tai” đã và đang được xây dựng, từng bước trở thành những mô hình mẫu về năng lực chủ động trước thiên tai. Những kết quả đáng tự hào này không chỉ dừng lại ở các con số hay giải thưởng, mà chính là nền tảng vững chắc để chúng ta kiến tạo một cộng đồng an toàn, bền vững và sẵn sàng ứng phó với mọi thách thức của thiên nhiên trong tương lai.

Thiên tai năm 2025 gây thiệt hại kinh tế ước tính 105.000 tỷ đồng

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp khẳng định, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, chuyển từ tư duy “ứng phó với thiên tai” sang “quản trị rủi ro thiên tai”, lấy phòng ngừa chủ động, cảnh báo sớm, khoa học công nghệ, dữ liệu và sự tham gia của cộng đồng làm nền tảng.

“Tôi đặc biệt kỳ vọng vào các thầy cô giáo và các bạn sinh viên. Các bạn không chỉ học kiến thức mà còn là những người lan tỏa tri thức và thay đổi hành vi của cả một thế hệ. Mỗi bài học về thiên tai hôm nay có thể trở thành một kỹ năng cứu người ngày mai”, ông Nguyễn Hoàng Hiệp bày tỏ.

Thống kê trước đó của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho thấy, trong hai năm liên tiếp (2024-2025) xảy ra những đợt mưa lũ sau bão đặc biệt lớn, kéo dài nhiều ngày, thiết lập các mực nước lũ lịch sử mới.

Trong đó, năm 2025 thiên tai diễn ra dồn dập, khốc liệt trên phạm vi rộng, mang nhiều yếu tố cực đoan, bất thường, vượt mức lịch sử. Thiên tai làm 484 người chết và mất tích, 811 người bị thương, 185 sự cố đê điều cùng nhiều công trình, nhà cửa, vật nuôi, hoa màu bị hư hỏng, cuốn trôi. Tổng thiệt hại kinh tế ước tính gần 105.000 tỷ đồng.