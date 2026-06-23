Ông Phạm Nhật Vượng bất ngờ sở hữu gần 5% vốn LPBank

ANTD.VN - Ông Phạm Nhật Vượng bất ngờ có tên trong danh sách cổ đông lớn của LPBank, với việc sở hữu 146,2 triệu cổ phần LPB, tương đương 4,894% vốn nhà băng này.

Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank – mã chứng khoán: LPB) vừa công bố thông tin về danh sách cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ.

Theo đó, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) vẫn là cổ đông lớn nhất với tỷ lệ nắm giữ 6,537% vốn điều lệ của LPBank, tương đương 195.286.044 cổ phần của ngân hàng.

Đáng chú ý, danh sách cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ LPBank lần này đã xuất hiện một gương mặt mới là ông Phạm Nhật Vượng. Tỷ lệ cổ phần nắm giữ của ông Vượng tại LPBank là 4,894%, tương đương 146.200.000 cổ phần.

Ông Phạm Nhật Vượng trở thành cổ đông lớn của LPBank

Ông Phạm Nhật Vượng là cổ đông lớn mới của LPBank sau khi ông Nguyễn Đức Thụy thoái vốn. Trước đó, ngày 31/12/2026, LPBank đã công bố thông tin ông Nguyễn Đức Thụy không còn là cổ đông lớn của Ngân hàng. Trước khi thoái vốn, ông Thụy nắm giữ hơn 82,59 triệu cổ phiếu LPB, tương ứng 2,76% vốn điều lệ LPBank.

Việc các tổ chức tín dụng công bố thông tin định kỳ về danh sách cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ được áp dụng theo quy định tại khoản 5 Điều 49 Luật các Tổ chức tín dụng năm 2024, có hiệu lực từ 01/7/2024.

Ngay sau thông tin được công bố, cổ phiếu LPB bốc đầu tăng kịch trần, dư mua giá trần hơn 3,6 triệu đơn vị.