Vingroup tài trợ 212 tỷ đồng tăng cường cảnh báo thiên tai giai đoạn 2026-2028

Ngày 28-10, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Cục Khí tượng Thủy văn và Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) tổ chức Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác triển khai “Chương trình tăng cường năng lực cảnh báo sớm và nâng cao năng lực ứng phó nhằm giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra tại Việt Nam” giai đoạn 2026 - 2030 (sau đây gọi là Chương trình).

Tại buổi lễ, đại diện 3 bên đã ký Biên bản ghi nhớ số 01/2026/BBHT/PCTT-CKTTV-QTT.

Chương trình hướng tới mục tiêu tăng cường năng lực cảnh báo sớm và khả năng tiếp cận thông tin rủi ro thiên tai chính thống, kịp thời, chính xác của cộng đồng; nâng cao nhận thức, kỹ năng của chính quyền cấp xã và người dân trong chủ động phòng ngừa, ứng phó hiệu quả, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra.

Buổi lễ ký kết diễn ra tại trụ sở Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Các hoạt động hợp tác tập trung vào 3 nhóm chính: Phát triển công cụ, phần mềm và giải pháp công nghệ phục vụ giám sát, dự báo, cảnh báo sớm; Hỗ trợ trang thiết bị cho công tác dự báo, cảnh báo, chỉ đạo, điều hành và ứng phó thiên tai ở Trung ương và địa phương; Nâng cao năng lực ứng phó và hành động sớm của cộng đồng thông qua đào tạo, tập huấn, diễn tập, truyền thông và phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng, chống thiên tai.

Chương trình được triển khai trong 5 năm (2026 - 2030), chia thành 2 giai đoạn.

Giai đoạn 2026 - 2028, tập trung hỗ trợ tăng cường năng lực cho Cục Khí tượng Thủy văn, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai; đồng thời thí điểm các mô hình nâng cao năng lực phòng ngừa, giảm nhẹ rủi ro thiên tai tại 05 tỉnh, thành phố: Tuyên Quang, Thái Nguyên, Hà Tĩnh, Đà Nẵng và Đắk Lắk. Tổng kinh phí Quỹ Thiện Tâm dự kiến tài trợ cho giai đoạn này là 212 tỷ đồng.

Giai đoạn 2029 - 2030, các hoạt động tiếp tục được mở rộng tại các địa phương khác.

Phát biểu tại Lễ ký kết, Thứ trưởng Lê Trọng Yên ghi nhận, đánh giá cao sự đồng hành bền bỉ của Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) trong công tác cứu trợ, giúp các địa phương và người dân nhanh chóng khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Lễ ký kết diễn ra giữa Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Cục Khí tượng Thủy văn và Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup)

Thứ trưởng nhấn mạnh, việc Quỹ chuyển hướng từ cứu trợ khẩn cấp sang hỗ trợ chủ động phòng ngừa, cảnh báo sớm là bước đi đúng đắn và nhân văn. Chương trình sẽ giúp các cơ quan chuyên môn nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo theo hướng hiện đại, chính xác, kịp thời; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng, xây dựng phương án ứng phó và diễn tập, qua đó nâng cao năng lực chủ động phòng ngừa của chính quyền các cấp và người dân, giảm thiểu tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra.

Về phía Quỹ Thiện Tâm, ông Lý Minh Tuấn - Giám đốc Quỹ khẳng định: Chương trình không chỉ là một dấu mốc quan trọng trong hoạt động thiện nguyện, mà còn là một bước chuyển biến trong hành trình thực hiện sứ mệnh phụng sự cộng đồng của Quỹ nói riêng và Tập đoàn Vingroup nói chung. Đó là: Không chỉ giúp người dân vượt qua khó khăn sau thiên tai, mà còn cùng các cơ quan quản lý nhà nước và cộng đồng chủ động phòng ngừa, cảnh báo sớm và nâng cao năng lực tự bảo vệ của người dân nhằm giảm thiểu những mất mát trước khi thiên tai xảy ra.

Theo ông Lý Minh Tuấn, hiệu quả của hệ thống cảnh báo không chỉ nằm ở khả năng phát hiện nguy cơ sớm, mà còn ở việc thông tin đến được đúng người, đúng thời điểm, qua những kênh dễ tiếp cận và bằng cách diễn đạt dễ hiểu để người dân có thể hành động kịp thời.

Vì vậy, Quỹ Thiện Tâm mong muốn chương trình hợp tác sẽ được triển khai trên tinh thần thực chất, đồng bộ, lấy tính mạng và sự bình an của người dân làm trung tâm, lấy hiệu quả bảo vệ người dân làm thước đo; chú trọng những địa bàn có nguy cơ cao và những nhóm dân cư dễ bị tổn thương; đồng thời quan tâm đến tính bền vững, khả năng duy trì và tạo được các mô hình chuẩn để nhân rộng trong toàn quốc.

Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai và biến đổi khí hậu. Bão, lũ lụt, sạt lở đất, hạn hán và các hiện tượng thời tiết cực đoan không chỉ gây thiệt hại về người, nhà ở và hạ tầng mà còn làm gián đoạn sinh kế, học tập và đời sống của người dân.

Bởi vậy, Chương trình là bước đi thiết thực nhằm chuyển trọng tâm từ hỗ trợ ngắn hạn sang nâng cao năng lực dài hạn cho cộng đồng; tạo nền tảng xây dựng cộng đồng an toàn trước thiên tai, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, ổn định đời sống Nhân dân và phát triển bền vững đất nước trong điều kiện thích ứng với biến đổi khí hậu.