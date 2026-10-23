Quyết liệt xử lý vi phạm đất đai, hành lang đê điều

ANTD.VN - Sáng 22-10-2026, UBND xã Đa Phúc, Hà Nội tổ chức ra quân giải tỏa, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai, đê điều và phòng, chống thiên tai, tập trung tại tuyến đê Tả Cà Lồ, khu vực thôn Xuân Thu và các khu vực đất nông nghiệp, đất công trên địa bàn.

Lực lượng chức năng xã Đa Phúc quyết liệt xử lý vi phạm đất đai và hành lang đê điều

Xử lý vi phạm, lập lại trật tự quản lý đất đai

Thực hiện kế hoạch tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng và bảo vệ hành lang đê điều, UBND xã Đa Phúc đã chỉ đạo các lực lượng chức năng rà soát, kiểm tra, tổ chức giải tỏa, xử lý các trường hợp vi phạm, kiên quyết ngăn chặn tình trạng lấn chiếm, sử dụng đất sai mục đích và xây dựng công trình trái phép.

Trong đợt ra quân sáng 22-10, tại khu vực thôn Xuân Thu, lực lượng chức năng tập trung xử lý 5 trường hợp vi phạm trên tuyến đê Tả Cà Lồ. Các hành vi vi phạm chủ yếu gồm dựng lán tạm bằng khung sắt, lợp mái tôn; tập kết, đổ đất trái quy định; dựng hàng rào tôn, khung thép trong phạm vi vi phạm.

Đáng chú ý, khối lượng đất đổ trái phép tại các vị trí được xác định từ 20 đến 90m³ mỗi trường hợp. Những hành vi này không chỉ ảnh hưởng đến công tác quản lý, sử dụng đất đai mà còn tiềm ẩn nguy cơ tác động đến hành lang bảo vệ đê điều, gây khó khăn cho công tác kiểm tra, quản lý và triển khai các nhiệm vụ phòng, chống thiên tai.

Các lực lượng ra quân xử lý vi phạm đất đai đê điều trên địa bàn

Trên cơ sở kiểm tra, rà soát thực tế, UBND xã đã thông báo, yêu cầu các chủ vi phạm tự giác khắc phục hậu quả, tháo dỡ công trình, di chuyển vật liệu và đất đổ trái quy định, bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật.

Cùng với việc xử lý vi phạm tại tuyến đê Tả Cà Lồ, UBND xã Đa Phúc chỉ đạo rà soát, giải tỏa, xử lý các trường hợp vi phạm trên đất nông nghiệp và đất công thuộc địa bàn xã Tân Hưng cũ. Việc triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, ngăn chặn tình trạng tái diễn vi phạm, từng bước lập lại trật tự trong quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn.

Phối hợp nhiều lực lượng, ngăn vi phạm phát sinh

Để bảo đảm đợt ra quân được triển khai nghiêm túc, đúng quy định, UBND xã Đa Phúc huy động sự tham gia, phối hợp của các phòng, ban, đơn vị chuyên môn, lực lượng Công an, quân sự, Hạt Quản lý đê số 7, các tổ chức đoàn thể và chính quyền thôn.

Hoàn trả mặt đê lại hiện trạng theo quy định

Trong quá trình thực hiện, công tác tuyên truyền, vận động được chú trọng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong chấp hành quy định pháp luật về đất đai, đê điều và phòng, chống thiên tai. Các lực lượng đồng thời phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn cho người và phương tiện tham gia, tạo điều kiện để hoạt động giải tỏa, xử lý vi phạm diễn ra đúng kế hoạch.

Việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm không chỉ nhằm khắc phục những tồn tại trước mắt mà còn góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, phòng ngừa các hành vi lấn chiếm đất công, sử dụng đất sai mục đích, tự ý đổ đất, dựng công trình trong phạm vi hành lang bảo vệ đê điều.

Lực lượng chức năng xử lý vi phạm đê điều

Thông qua đợt ra quân, UBND xã Đa Phúc thể hiện quyết tâm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng, đê điều và phòng, chống thiên tai; đồng thời yêu cầu các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nghiêm túc chấp hành quy định pháp luật, chủ động tháo dỡ công trình, di chuyển vật liệu vi phạm, không để phát sinh các trường hợp vi phạm mới.

Thời gian tới, việc tăng cường kiểm tra, rà soát địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm sẽ tiếp tục được chú trọng. Qua đó, góp phần bảo vệ hành lang đê điều, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng đất đai, chủ động phòng ngừa nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa bão, xây dựng địa bàn xã Đa Phúc ngày càng văn minh, an toàn và phát triển bền vững.