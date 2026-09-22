ASIAD hôm nay 22-9: Đoàn Việt Nam đổi màu huy chương

ANTD.VN - Với việc karate giành quyền vào chung kết nội dung kata đồng đội nữ gặp Iran lúc 13h30 hôm nay 22-9, đoàn Việt Nam chắc chắn có tấm huy chương bạc, thậm chí huy chương vàng đầu tiên.

Hôm nay 22-9, ngày thi đấu chính thức thứ ba của Đại hội Thể thao châu Á - ASIAD 2026, đoàn thể thao Việt Nam tranh tài ở 12 môn thi.

Trong đó, sự chú ý hướng về thảm đấu karate (nội dung kara đồng đội nữ), đường đua xe đạp (đường trường xuất phát đồng hàng nữ) và trận bóng đá nam U23 Việt Nam gặp Uzbekistan.

Tuyển karate chắc chắn góp thêm ít nhất 1 huy chương bạc cho đoàn Việt Nam (Ảnh: Tam Ninh)

Ở nội dung kata đồng đội nữ thi đấu sáng nay, các cô gái Việt Nam gồm Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên xuất sắc giành chiến thắng 5-0 trước Nepal tại tứ kết, thắng 5-0 trước Đài Bắc Trung Hoa ở bán kết.

Vào 13h30 hôm nay, Ngọc Trâm - Ngọc Nhi - Thu Uyên sẽ đấu chung kết với Iran.

Với kết quả này, tuyển karate sẽ chắc chắn có ít nhất thêm 1 huy chương bạc, thậm chí là tấm huy chương vàng đầu tiên cho đoàn Việt Nam.

Tính tới 9h30 ngày 22-9, đoàn Việt Nam có 3 huy chương đồng, tạm xếp đồng hạng 20 trên bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026.