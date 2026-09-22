Vì sao bắn súng Việt Nam bị hủy vé vào chung kết ASIAD 2026?

ANTD.VN - Hai VĐV Phí Thanh Thảo và Nguyễn Tâm Quang đã thi đấu đủ điểm để đứng thứ tư vòng loại 10m súng trường hơi hỗn hợp nam nữ ASIAD 2026, nhưng sau đó bị hủy kết quả do trang thiết bị thi đấu không đạt tiêu chuẩn. Việt Nam bất ngờ mất suất vào chung kết, còn chủ nhà Nhật Bản được đôn lên vị trí thứ tư.

Sáng 22-9. Phí Thanh Thảo và Nguyễn Tâm Quang đạt 631,7 điểm, ban đầu xếp thứ 4 và nằm trong nhóm giành quyền vào chung kết.

Tuy nhiên, kết quả sau đó được thay đổi vì bộ trang phục thi đấu của hai xạ thủ Việt Nam không đáp ứng tiêu chuẩn theo điều lệ. Thông tin ban đầu là trang phục này cứng hơn tiêu chuẩn cho phép. Ban tổ chức tiến hành kiểm tra lại dưới sự giám sát của đại diện Liên đoàn bắn súng quốc tế (ISSF), sau đó quyết định hủy thành tích của đội Việt Nam.

VĐV Phí Thanh Thảo của bắn súng Việt Nam

Điều đáng lưu ý là sau khi kết quả bị hủy, chủ nhà Nhật Bản từ vị trí thứ 5 với 631,4 điểm được đôn lên thứ 4 và giành suất cuối cùng vào chung kết. Khoảng cách giữa hai đội chỉ là 0,3 điểm.

Điều khiến sự việc trở nên đáng tiếc là các VĐV bắn súng Việt Nam đã trải qua bước kiểm tra trang thiết bị trước khi chính thức thi đấu.

Theo quy định của ISSF, trang thiết bị của VĐV được kiểm tra trước nội dung thi đấu. Tuy nhiên, ban tổ chức và bộ phận giám sát vẫn có quyền tiến hành kiểm tra lại sau khi VĐV hoàn thành phần thi, hoặc thực hiện kiểm tra dựa trên khiếu nại từ một đội tuyển khác.

Trong bối cảnh bắn súng Việt Nam chưa giành được huy chương nào từ đầu Đại hội, việc Phí Thanh Thảo và Nguyễn Tâm Quang mất suất chung kết nội dung hỗn hợp càng trở nên đáng tiếc khi bộ đôi đã đạt thành tích đủ để đứng trong nhóm 4 đội dẫn đầu.