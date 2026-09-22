Lộ chiến thuật tuyển nữ Việt Nam đấu Trung Quốc tại tứ kết ASIAD 2026

ANTD.VN - Vượt Thái Lan để có vé vào tứ kết ASIAD 2026 gặp Trung Quốc, HLV Hoàng Văn Phúc cho biết đang cân nhắc phương án chơi phòng ngự phản công trước đối thủ từ 3 lần vô địch Á vận hội này.

Ở lượt cuối vòng bảng môn bóng đá nữ Đại hội Thể thao châu Á - ASIAD 2026, tuyển nữ Việt Nam hòa không bàn thắng trước Thái Lan, qua đó loại chính đối thủ này để giành quyền vào tứ kết gặp đội tuyển nữ Trung Quốc (13h ngày 25-9).

"Chúng tôi mới có trận giao hữu với Trung Quốc. Trình độ họ tốt hơn tuyển nữ Việt Nam. Trước mắt, toàn đội cần tập trung hồi phục thể lực, sau đó ban huấn luyện sẽ xây dựng phương án chiến thuật phù hợp. Khả năng cao chúng tôi sẽ lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công", ông Hoàng Văn Phúc tiết lộ.

HLV Hoàng Văn Phúc dự tính chơi phòng ngự phản công, đồng thời tin tưởng vào cơ hội ghi bàn trước Trung Quốc tại tứ kết ngày 25-9

Việt Nam (áo trắng) trong trận giao hữu thua Trung Quốc 0-3 hôm 9-9

Cách đây 2 tuần, trong chuyến tập huấn tại Tô Châu chuẩn bị cho ASIAD 2026, tuyển nữ Việt Nam (hạng 37 thế giới) để thua chủ nhà Trung Quốc (hạng 16 thế giới) với tỉ số 0-3.

Không chỉ hơn 21 bậc FIFA, tuyển nữ Trung Quốc còn từng 3 lần liên tiếp vô địch ASIAD 1990, 1994, 1998 trong khi thành tích tốt nhất của bóng đá nữ Việt Nam tại Á vận hội là vào tứ kết năm 2014. Đây chắc chắn là trận đấu khó khăn nhất giải với Bích Thùy cùng đồng đội.

Tuy nhiên, với việc đã hoàn thành chỉ tiêu đề ra trước giờ lên đường là vào top 8, vì vậy, tuyển nữ Việt Nam sẽ tái đấu Trung Quốc trong tâm thế thoải mái nhất. Thậm chí, nhiều thời điểm, tuyển nữ Việt Nam có thể dâng cao để tìm kiếm bàn thắng.

Bởi như HLV Hoàng Văn Phúc chia sẻ, trận gặp Thái Lan vừa qua, nếu mạnh dạn đẩy cao khối đội hình lên thì Việt Nam có thể có bàn thắng. Tuy nhiên do tính chất của trận đấu - Việt Nam chỉ cần hòa để đi tiếp - nên đội tuyển không thể mạo hiểm.

"Có thể là trận tới, gặp đối thủ mạnh (là Trung Quốc), tuyển nữ Việt Nam sẽ cải thiện và sẽ có bàn thắng", ông Hoàng Văn Phúc nói.

