Kết quả loạt trận sáng 8-11

8h
Sân 1, Bảng J: THPT Everest 0-3 THPT Hoàng Cầu
Sân 2, Bảng K: THPT Nguyễn Tất Thành Cầu Giấy 7-1 THPT Alfred Nobel
Sân 3, Bảng K: THPT Trần Hưng Đạo Thanh Xuân 2-2 THPT Thạch Bàn
Sân 4, Bảng L: THPT Lý Thái Tổ 1-1 THPT Hoàng Long
Sân 5, Bảng L: THPT Galileo 4-1 THPT Nguyễn Huệ Nghĩa Đô
9h
Sân 1, Bảng M: THPT Phùng Khắc Khoan Kim Liên 0-0 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
Sân 2, Bảng M: THPT Hồ Tùng Mậu 0-6 THPT Ngọc Hồi
Sân 3, Bảng N: THPT Archimedes Đông Anh 4-0 THPT Dewey Ocean Park
Sân 4, Bảng N: THPT KHGD 0-5 THPT Kim Liên
Sân 5, Bảng O: THPT Vinschool Ocean Park 0-3 THPT Bắc Lương Sơn
10h
Sân 1, Bảng O: THPT Đoàn Kết Hai Bà Trưng 0-3 THPT Ngô Quyền Đông Anh
Sân 2, Bảng Ô: THPT Hoàng Văn Thụ 2-1 THPT Chuyên KHTN
Sân 3, Bảng Ô: THPT Dương Xá 0-2 THPT Việt Hoàng
Sân 4, Bảng P: THPT Phan Huy Chú QO 1-3 THPT Phùng Khắc Khoan TT
Sân 5, Bảng P: THPT Dewey Tây Hồ Tây 1-3 THPT IVS Thanh Oai