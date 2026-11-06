Vì sao Ronaldo quyết định từ giã ĐT Bồ Đào Nha lúc này?

ANTD.VN - Quyết định giã từ đội tuyển Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo không hoàn toàn bất ngờ nếu nhìn lại những diễn biến trong vài tháng qua. Ý định dừng lại sau World Cup 2026, sự thay đổi vai trò trong đội hình và những bất đồng với HLV Jorge Jesus được xem là những yếu tố quan trọng dẫn đến lời chia tay sau 23 năm cống hiến.

Ngày 5-11, Cristiano Ronaldo chính thức thông báo khép lại sự nghiệp quốc tế, kết thúc hành trình kéo dài hơn hai thập niên với 234 lần khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha và 146 bàn thắng. Thời điểm công bố gây chú ý bởi chỉ một ngày sau đó, HLV Jorge Jesus công bố danh sách tuyển Bồ Đào Nha chuẩn bị cho loạt trận Nations League tháng 11.

Đáng nói, cách đó hơn một tháng, Ronaldo vẫn thể hiện mong muốn tiếp tục cống hiến cho đội tuyển. Tiền đạo 41 tuổi cũng chưa từ bỏ tham vọng chinh phục những cột mốc cá nhân, trong đó có mục tiêu ghi 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp.

Vậy điều gì khiến CR7 quyết định dừng bước vào thời điểm này?

Người hâm mộ Bồ Đào Nha sẽ rất nhớ Ronaldo (Ảnh: Zed Jameson/PA)

World Cup 2026 có thể đã là điểm kết thúc được tính trước

Theo truyền thông Bồ Đào Nha, Ronaldo từng nghiêm túc cân nhắc chia tay đội tuyển ngay sau World Cup 2026. Thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha ở vòng 1/8, khiến Bồ Đào Nha phải dừng bước, được xem là dấu mốc khép lại hành trình World Cup của siêu sao sinh năm 1985.

Đây là lần thứ sáu Ronaldo góp mặt tại Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh và cũng được xác định là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của anh. Cơ hội chinh phục danh hiệu cao quý nhất cấp độ đội tuyển quốc gia vì thế cũng khép lại với cá nhân anh.

Theo các nguồn tin tại quê nhà, Ronaldo thậm chí đã chuẩn bị sẵn một bức thư gửi người hâm mộ để thông báo quyết định giải nghệ quốc tế sau giải đấu trên đất Bắc Mỹ.

Tuy nhiên, kế hoạch này đã thay đổi trong chuyến bay trở về Bồ Đào Nha. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha Pedro Proenca được cho là đã trực tiếp thuyết phục Ronaldo tiếp tục gắn bó với đội tuyển. Thế nhưng, thực tế sau đó cho thấy vị thế của Ronaldo trong đội hình không còn được bảo đảm như trước.

Bất đồng với HLV Jorge Jesus

Bước ngoặt đáng chú ý xuất hiện sau trận Bồ Đào Nha thắng Na Uy 2-1 ngày 27-9. Ronaldo không có tên trong đội hình xuất phát nhưng được yêu cầu khởi động trong hiệp hai. Dù vậy, anh cuối cùng vẫn không được tung vào sân.

Cách sử dụng nhân sự của HLV Jorge Jesus đã tạo ra những phản ứng trái chiều, đặc biệt khi Ronaldo vốn là thủ lĩnh và nhân tố có ảnh hưởng lớn nhất trong đội tuyển suốt nhiều năm. Ông Jesus khẳng định quyết định chuyên môn thuộc quyền của HLV trưởng và không có bất kỳ cầu thủ nào, kể cả Ronaldo, có thể tác động để thay đổi lựa chọn đó.

Ở chiều ngược lại, Ronaldo cho rằng HLV của mình không giữ lời và thẳng thắn chia sẻ điều đó trước truyền thông.



Bất đồng ngày càng trở nên rõ ràng khi Ronaldo rời trại tập trung của đội tuyển ngày 30-9, trước trận gặp Đan Mạch. Sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý, bởi đây là một diễn biến bất thường đối với cầu thủ từng giữ vai trò thủ lĩnh trong thời gian dài.

Những bất đồng này được xem là nguyên nhân chính khiến mối quan hệ giữa Ronaldo và đội tuyển trở nên phức tạp hơn.

Ronaldo gần đây không hạnh phúc ở ĐT Bồ Đào Nha (Ảnh: Getty Images)

Vị thế số 1 của CR7 không còn

Trong suốt 23 năm, Ronaldo là trung tâm trong nhiều kế hoạch của đội tuyển Bồ Đào Nha. Anh không chỉ đóng góp bàn thắng mà còn là thủ lĩnh tinh thần, gương mặt đại diện và biểu tượng của nhiều thế hệ cầu thủ.

Tuy nhiên, bóng đá luôn vận động và không có vị trí nào được bảo đảm vĩnh viễn. Sau World Cup 2026, Bồ Đào Nha bước vào giai đoạn chuyển giao với những yêu cầu mới về chiến thuật, nhân sự và cách vận hành đội hình.

Ở tuổi 41, Ronaldo vẫn duy trì khát vọng thi đấu và chinh phục các cột mốc cá nhân. Nhưng việc tiếp tục khoác áo đội tuyển đồng nghĩa anh phải chấp nhận những điều chỉnh trong vai trò, từ vị trí xuất phát đến thời lượng ra sân.

Trận đấu với Na Uy cho thấy sự thay đổi ấy không chỉ nằm trên lý thuyết. Một Ronaldo từng gần như mặc định có tên trong đội hình chính nay phải đối diện với khả năng ngồi dự bị và không được sử dụng dù chỉ 1 phút.

Điều này không đồng nghĩa năng lực của Ronaldo đã hết giá trị, nhưng cho thấy đội tuyển Bồ Đào Nha đang hướng đến cách tiếp cận khác, giàu thể lực và đa dạng hơn.

Sau tất cả, việc Ronaldo từng chuẩn bị thông báo giải nghệ sau World Cup 2026 cho thấy ý định dừng lại đã xuất hiện từ trước, còn những diễn biến sau đó có thể là yếu tố thúc đẩy anh lựa chọn thời điểm công bố.

234 trận và 146 bàn thắng, Ronaldo đã hoàn thành một hành trình đặc biệt trong lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha. Anh rời đội tuyển với chức vô địch EURO 2016, hai danh hiệu Nations League và hàng loạt kỷ lục cá nhân, điều sẽ khó lòng có cầu thủ nào chạm tới được trong nhiều năm tới.