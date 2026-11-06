Kết thúc của một kỷ nguyên, cảm ơn Cristiano!

ANTD.VN - Khoảnh khắc Cristiano Ronaldo khép lại sự nghiệp thi đấu quốc tế đã đánh dấu hồi kết cho một kỷ nguyên của bóng đá thế giới. Sau hơn 20 năm miệt mài cống hiến, lời giã biệt từ CR7 mang tới nhiều cảm xúc với những ai đã trót yêu, và thần tượng anh.

Trong video công bố quyết định giã từ đội tuyển của mình, Ronaldo khẳng định vinh dự và niềm tự hào của bản thân khi anh được khoác áo Bồ Đào Nha. CR7 cũng gửi lời tri ân tới những người hâm mộ đội tuyển, các đồng đội và những người đã bên cạnh anh trong hành trình đầy cảm xúc cùng "Seleccao".

Siêu sao người Bồ Đào Nha nhận định đã đến lúc anh trao lại chiếc áo số 7 cho người đến sau. Thủ quân Bồ Đào Nha thừa nhận đây là quyết định không dễ dàng. Anh không chỉ phải cân nhắc bằng lý trí mà còn đối diện với những cảm xúc sâu sắc sau quãng thời gian dành gần như toàn bộ sự nghiệp đỉnh cao để phụng sự đội tuyển.

Hành trình của CR7 với đội tuyển Bồ Đào Nha đã thực sự trọn vẹn (Ảnh: Getty Images)

Vẫn biết rằng, hành trình nào rồi cũng sẽ đến ngày kết thúc. Sau hơn hai thập kỷ cống hiến, di sản mà CR7 để lại không chỉ gói gọn ở những bàn thắng hay danh hiệu, mà nó còn là tầm ảnh hưởng sâu rộng tới nhiều thế hệ cầu thủ, cũng như những ai đã đem lòng thần tượng anh.

Đó là ý chí, nghị lực, và khát khao đã thành thương hiệu trong suốt chặng đường thi đấu đỉnh cao của huyền thoại này. Chính nghị lực ấy là nguồn cảm hứng cho rất nhiều thế hệ cầu thủ đàn em luôn cố gắng, như Kylian Mbappe hay Khvicha Kvaratskhelia.

Đó là những năm tháng cạnh tranh khốc liệt với Messi để tạo nên kỷ nguyên Si-Ro lừng lẫy một thời, biểu tượng của sự đua tranh giữa tài năng thiên bẩm và ý chí khổ luyện không ngừng, cùng khát khao tiến về phía trước.

Xuất phát điểm là những con người bình thường, bằng di sản của mình, họ đã tạo nên cuộc so tài hấp dẫn nhất lịch sử bóng đá đương đại. Không chỉ vậy, cuộc đua ấy đã trở thành thước đo về sự toàn diện của một cá nhân, và truyền cảm hứng, động lực cho rất nhiều người khác hoàn thiện bản thân mỗi ngày.

Di sản của số 7 huyền thoại không chỉ gói gọn ở những danh hiệu (Ảnh: Getty Images)

Trang tin 433 chia sẻ trong một bài đăng trên mạng xã hội: “Trước tiên là Messi nói lời chia tay Argentina, và giờ đây Ronaldo cũng đã thông báo giã từ đội tuyển Bồ Đào Nha. Hai hành trình quốc tế phi thường đã chính thức khép lại.

Suốt nhiều năm qua, chúng ta đã chứng kiến ​​họ gánh vác niềm hy vọng của cả quốc gia, theo đuổi những giấc mơ lớn nhất và cuối cùng là nâng cao các danh hiệu cùng màu áo đội tuyển. Bóng đá quốc tế sẽ không bao giờ như trước nữa khi thiếu vắng họ”.

Phải, bóng đá cũng như nhiều mặt khác của cuộc sống, sẽ luôn phát triển, nhưng sẽ không bao giờ còn những cảm xúc đặc biệt như khi họ còn thi đấu. Họ không chỉ là những tượng đài sống của môn thể thao vua, mà còn là thanh xuân, cũng như niềm ngưỡng vọng của rất nhiều người hâm mộ.

Giờ đây, ở buổi hoàng hôn của sự nghiệp, Ronaldo có thể bình yên tận hưởng trái bóng, sau những năm tháng vẫy vùng khắp các đấu trường danh giá nhất thế giới. Và di sản của anh, sẽ mãi mãi được lưu giữ và tiếp nối bởi những cá nhân kiết xuất khác mà bóng đá đã và đang sản sinh.

Cảm ơn anh, vì đã là một phần không thể phai mờ trong tâm trí những người yêu trái bóng tròn, Cristiano!