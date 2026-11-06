Como và những chân trời mới

ANTD.VN - Từng lay lắt sinh tồn ở Serie D, Como hiện tại là một trong những đội bóng đáng chú ý nhất châu Âu. Dưới bàn tay của Cesc Fabregas, họ trình làng thứ bóng đá tấn công đẹp mắt, giàu tốc độ với dàn nhân sự trẻ trung.

Chiến thắng 9-1 trước Lens là màn hủy diệt đối thủ mới nhất của Nico Paz và các đồng đội. Trước đó, họ lần lượt đả bại Leipzig và Man United với cùng tỉ số 4-1.

Làm khách tại sân Bollaert-Delelis, Como đã biến nơi đây thành sân tập thứ 2 khi kiểm soát hoàn toàn thế trận. Họ cầm bóng tới gần 60% và tung ra gần 20 cú sút. Tổng cộng 11 học trò của Cesc Fabregas góp dấu giày trực tiếp vào các bàn thắng, trong đó có 8 cầu thủ là ở đội hình xuất phát.

Trong đó, Douvikas lập hattrick và 6 bàn còn lại được chia đều cho Nico Paz, Da Cunha, Marc-Oliver Kempf, Liberali, Baturina và Papaccioli. 3 bàn ghi được cũng giúp tiền đạo người Hy Lạp Douvikas nâng tổng số bàn thắng tại Champions League mùa giải năm nay lên 6, tạm dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới.

Chiến thắng với cách biệt 8 bàn giúp Como cân bằng kỷ lục về cách biệt lớn nhất trong một trận đấu thuộc vòng đấu chính Champions League. Trước đó, Liverpool từng đánh bại Besiktas 8-0 năm 2007, còn Real Madrid cũng có chiến thắng tương tự trước Malmo năm 2015.

Kết thúc vòng 4 League Phase, thầy trò Cesc Fabregas chễm chệ ngồi ở vị trí thứ 4, có cho mình 9 điểm sau 4 trận đã đấu. Họ cũng sở hữu hàng công tốt thứ 2 giải, khi các chân sút của đội bóng này đã có tới 19 pha lập công, chỉ kém đội đầu bảng PSG đúng 1 bàn.

Nico Paz và các đồng đội đang có phong độ chói sáng tại châu Âu (Ảnh: Getty Images)

Nhìn rộng hơn, ngoại trừ cú sảy chân đáng tiếc trước Feyenoord, Como vẫn duy trì một phong độ khiến nhiều đội bóng lớn phải dè chừng. Đó là thành quả cho một hành trình phát triển dài hơi, từ những lần tái sinh chật vật ở các giải hạng dưới.

Hành trình của Como từ Serie D cho đến Champions League có thể được coi là một phép màu giữa đời thường. Sau khi tái lập năm 2017, họ lần lượt kinh qua từng cấp độ của bóng đá Ý, trước khi quay trở lại Serie A vào mùa 2025/26.

Ở mùa đầu tiên trở lại Serie A, thầy trò Cesc Fabregas thi đấu bùng nổ và có cho mình tấm vé dự Champions League lần đầu tiên trong lịch sử. Thành công ấy đến từ quá trình đầu tư bài bản, cũng như tầm nhìn chiến lược dài hạn nơi thượng tầng câu lạc bộ.

Fabregas là người hiểu rõ quá trình hồi sinh của Como (Ảnh: Getty Images)

Trước mắt, thầy trò Cesc Fabregas sẽ còn chạm trán lần lượt AEK Athens, Real Betis, PSG và Barcelona. Nếu duy trì phong độ cao như hiện tại, một tấm vé vào thẳng vòng 1/16 sẽ là mục tiêu khả thi với Nico Paz và các đồng đội.