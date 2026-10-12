Bắt đối tượng truy nã sau 19 năm lẩn trốn

ANTD.VN - Từ công tác nắm tình hình địa bàn, rà soát thông tin cư trú và triển khai vận động đối tượng truy nã ra đầu thú, Công an xã Đại Thanh, Hà Nội phối hợp với các đơn vị chức năng bắt giữ thành công Vũ Trần Tâm (SN 1986), đối tượng bị truy nã từ năm 2007 về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Công an xã Đại Thanh phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh và Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất bắt đối tượng truy nã Vũ Trần Tâm

Chủ động rà soát, không bỏ lọt đối tượng truy nã

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo CATP Hà Nội về kéo giảm số đối tượng truy nã tồn, Công an xã Đại Thanh đã chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ, rà soát thông tin, nắm tình hình các đối tượng truy nã, đồng thời gửi thư kêu gọi, vận động người đang bị truy nã ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Qua công tác nắm tình hình, Công an xã Đại Thanh thu thập được thông tin về Vũ Trần Tâm, sinh ngày 10/1/1986, quốc tịch Việt Nam, có nơi ở hiện tại ở địa chỉ 1/2/33 Võ Oanh, phường 25, TP Hồ Chí Minh. Tâm là đối tượng bị truy nã theo Quyết định số 46 ngày 2/8/2007 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàng Mai (cũ), Hà Nội, về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Kể từ khi bị phát lệnh truy nã năm 2007, đối tượng đã lẩn trốn, gây khó khăn cho công tác xác minh, truy bắt. Tuy nhiên, với tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm, Công an xã Đại Thanh tiếp tục rà soát, xác minh các nguồn tin, chủ động phối hợp với những đơn vị liên quan nhằm phát hiện, bắt giữ đối tượng.

Cơ quan Công an lấy lời khai của đối tượng Tâm

Quá trình này đòi hỏi sự tỉ mỉ trong đối chiếu thông tin, sự chủ động trong nắm bắt tình hình và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ. Từ những thông tin thu thập được, lực lượng Công an từng bước xác định dấu vết di chuyển của đối tượng, qua đó kịp thời triển khai phương án phối hợp bắt giữ.

Bắt truy nã tại cửa khẩu hàng không

Qua nguồn tin thu thập được, Công an xã Đại Thanh xác định khoảng 6h30 ngày 11/10/2026, Vũ Trần Tâm dự kiến có mặt trên chuyến bay AF258 của Hãng hàng không Air France, hành trình từ sân bay Charles de Gaulle (Pháp) đến Hà Nội.

Nhận định đây là thời điểm quan trọng để tổ chức bắt giữ đối tượng, Công an xã Đại Thanh đã chủ động phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh và Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất triển khai các biện pháp cần thiết. Với sự phối hợp giữa các đơn vị, Vũ Trần Tâm đã bị bắt.

Việc bắt đối tượng truy nã sau gần 19 năm lẩn trốn là kết quả của quá trình kiên trì rà soát, xác minh thông tin, chủ động nắm tình hình và phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng. Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác quản lý cư trú, quản lý địa bàn trong hỗ trợ phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với tội phạm.

Quyết định truy nã

Từ vụ việc trên cho thấy, công tác truy nã không chỉ là việc lần theo dấu vết đối tượng mà còn đòi hỏi sự chủ động trong khai thác thông tin, cập nhật biến động dân cư, kết nối các nguồn tin và phối hợp giữa các đơn vị, địa phương. Mỗi thông tin được xác minh kịp thời đều có thể trở thành cơ sở quan trọng để tổ chức truy bắt, không để đối tượng tiếp tục lẩn trốn ngoài vòng pháp luật.

Thời gian tới, Công an xã Đại Thanh tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của CATP Hà Nội, tăng cường công tác quản lý cư trú, nắm chắc tình hình địa bàn, rà soát các đối tượng truy nã và đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người phạm tội ra đầu thú. Qua đó, góp phần kéo giảm số đối tượng truy nã tồn, nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh, trật tự ngay từ cơ sở, vì cuộc sống bình yên của nhân dân.