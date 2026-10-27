Vận động đối tượng phạm tội ma tuý bỏ vũ khí, xin đầu thú

Sáng 26/10/2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an thành phố Hải Phòng trao đổi và đề nghị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Thanh Hoá phối hợp xác minh đối tượng Nguyễn Đình Cường (SN 1993, trú tại xã Kiến Hải, Tp Hải Phòng) và Bùi Văn Quyền (SN 1994, trú tại xã Kiến Hải) là bị can trong vụ án “Mua bán trái phép chất ma tuý” do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp Hải Phòng thụ lý.

Ngay khi nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Thanh Hoá đã báo cáo và nhận được chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, chủ động phân công lực lượng phối hợp với Công an xã Hà Long, tỉnh Thanh Hoá và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an Thành phố Hải Phòng tiến hành xác minh, xác định Cường và Quyền đang lẩn trốn trong nhà bà Đoàn Thị Lan (SN 1979, tại xã Hà Long, tỉnh Thanh Hoá).

Căn nhà này hiện đang được Lang Thị My (SN 2004, trú tại xã Thạch Lập, tỉnh Thanh Hoá) thuê để ở từ giữa tháng 10-2026 và đã có đăng ký cư trú theo quy định (My có quen biết với Cường và Quyền từ trước).

Cơ quan Công an làm việc với các đối tượng

Đến khoảng 12h15 cùng ngày, lực lượng Công an đến nhà của My thuê để triệu tập các đối tượng làm việc. Khi phát hiện tổ công tác đang tiến hành làm việc với My thì Cường và Quyền lúc này đang trốn trên tầng 2 đã trèo lên mái tầng thượng để lẩn trốn. Ngay lập tức tổ công tác đã phát hiện, đuổi theo và tiến hành vận động, yêu cầu Cường và Quyền xuống làm việc nhưng 2 đối tượng không chấp hành mà sử dụng bình xịt hơi cay, kiếm mang theo người và mảnh kính, gạch vụn vỡ ném, chống trả lại lực lượng Công an để cố thủ.

Trước tính chất côn đồ, hung hãn của 2 đối tượng, Tổ công tác đã kịp thời báo cáo đề xuất lãnh đạo Công an tỉnh huy động lực lượng Cảnh sát cơ động, Cảnh sát hình sự và toàn bộ Công an xã Hà Long cùng lực lượng Bảo vệ an ninh trật tự cơ sở trên địa bàn… tiến hành bao vây căn nhà nơi các đối tượng đang cố thủ.

Dưới sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh và sự chỉ đạo trực tiếp tại hiện trường của đồng chí Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, với phương châm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các lực lượng chức năng, nhân dân và đối tượng, các lực lượng đã hiệp đồng triển khai các phương án, tiến hành vận động, thuyết phục Cường và Quyền bỏ vũ khí, chấp hành để hưởng khoan hồng của pháp luật. Trong quá trình vận động, các đối tượng có biểu hiện tâm lý hoang mang, bất thường, nhiều thời điểm có biểu hiện tâm lý tiêu cực, la hét, thậm chí có hành động đe doạ tự sát…

Mặc dù tình huống diễn ra rất phức tạp, nhưng với sự kiên trì, bền bỉ, mưu trí vận động thuyết phục của Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá và các lực lượng, sau 9 giờ căng thẳng đấu tranh, đến 21h cùng ngày 2 đối tượng đã hạ vũ khí và xin đầu thú. Cuộc vây bắt đã diễn ra an toàn.

Bước đầu điều tra, Cường và Quyền khai nhận đã mua ma túy từ Tp. Hải Phòng, sau đó đến khoảng 20h ngày 25/10/2026 thì các đối tượng đã vào nhà trọ của My tại Thanh Hóa. Đến sáng ngày 26/10/2026 thì ba đối tượng đã cùng nhau tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Cơ quan Công an phát hiện và thu giữ các vật chứng có liên quan.

Hành vi của các đối tượng có dấu hiệu phạm tội mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý và chống người thi hành công vụ.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Thanh Hoá và Cơ quan CSĐT Công an Thành phố Hải Phòng phối hợp điều tra mở rộng, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.