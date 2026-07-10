Nhà máy Coca-Cola tổ chức thực tập và tư vấn nghề nghiệp cho sinh viên Tây Ninh

ANTD.VN -Vừa qua, Coca-Cola Việt Nam tổ chức lễ tổng kết chương trình Coke Connect 2026 - Chương trình “Định hướng và Phát triển nghề nghiệp” tại nhà máy Coca-Cola miền Nam, đánh dấu hoàn thành hành trình học tập và trải nghiệm thực tế kéo dài 5 tuần dành cho 20 sinh viên xuất sắc đến từ trường Cao đẳng Long An. Chương trình là một phần trong gói tài trợ trị giá 500 triệu đồng của công ty Coca-Cola Việt Nam nhằm hỗ trợ các sáng kiến giáo dục và phát triển nguồn nhân lực tại tỉnh Tây Ninh.

Chương trình được xây dựng trên nền tảng hợp tác chiến lược giữa công ty Coca-Cola Việt Nam và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh, Coke Connect là sáng kiến nhằm kết nối nguồn nhân lực trẻ địa phương với môi trường sản xuất tiêu chuẩn toàn cầu, đồng thời thu hẹp khoảng cách giữa kiến thức học thuật và yêu cầu thực tiễn trong vận hành sản xuất hiện đại.

Lãnh đạo Sở GD & ĐT Tỉnh Tây Ninh, Lãnh đạo và Sinh viên trường Cao đẳng Long An và đại diện Công ty Coca-Cola Việt Nam tham dự Lễ tốt nghiệp Chương trình Coke Connect khóa 1

Trường Cao đẳng Long An là cơ sở đào tạo công lập trọng điểm, đóng vai trò quan trọng trong việc cung ứng nguồn nhân lực kỹ thuật cho các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, cơ hội để sinh viên được thực tập và trải nghiệm trực tiếp môi trường làm việc tại các doanh nghiệp, đặc biệt là các công ty đa quốc gia, có hàm lượng công nghệ cao, vẫn còn hạn chế.



Việc thiếu điều kiện tiếp cận thực tế khiến nhiều sinh viên chưa có cái nhìn đầy đủ về quy trình vận hành, văn hóa doanh nghiệp và yêu cầu của thị trường lao động hiện đại, từ đó gặp khó khăn trong việc định hướng nghề nghiệp và chuẩn bị các kỹ năng cần thiết để đáp ứng kỳ vọng của nhà tuyển dụng.

Từ thực tế đó, chương trình Coke Connect mang đến cho sinh viên trường Cao đẳng Long An cơ hội tiếp cận toàn diện hoạt động của chuỗi cung ứng, từ lập kế hoạch, sản xuất, kiểm soát chất lượng đến vận hành xuất sắc tại nhà máy Coca-Cola Miền Nam. Bên cạnh việc tham gia các buổi đào tạo chuyên sâu và thực hành thực tế cùng đội ngũ chuyên gia, các bạn còn được định hướng nghề nghiệp, phát triển kỹ năng chuyên môn và nâng cao năng lực sẵn sàng làm việc trong môi trường doanh nghiệp đa quốc gia.

Bà Huỳnh Thị Ngọc Trúc, Phó Tổng Giám đốc Nhân sự công ty Coca-Cola Việt Nam, chia sẻ: "Thông qua Coke Connect, chúng tôi không chỉ mang đến cơ hội trải nghiệm môi trường làm việc chuẩn toàn cầu cho sinh viên địa phương, mà còn góp phần xây dựng một hệ sinh thái phát triển nhân lực bền vững tại Tây Ninh. Đây là cách công ty Coca-Cola Việt Nam đầu tư dài hạn cho con người và tương lai của cộng đồng nơi chúng tôi hoạt động."

Sinh viên nhận được học bổng từ Sở GD&ĐT Tỉnh Tây Ninh và công ty Coca-Cola Việt Nam.

Ngay trong mùa đầu tiên triển khai năm 2026, chương trình đã thu hút hơn 60 hồ sơ đăng ký chất lượng chỉ trong gần 3 tuần mở đơn. Sau các vòng tuyển chọn, 20 sinh viên xuất sắc nhất thuộc các khối ngành kỹ thuật, cơ điện tử, điện công nghiệp và các lĩnh vực liên quan đã được lựa chọn tham gia.

Đặc biệt, 100% học viên đều đang sinh sống và học tập tại Tây Ninh, thể hiện rõ định hướng của công ty Coca-Cola Việt Nam trong việc đầu tư phát triển nguồn nhân lực địa phương, góp phần tạo dựng lực lượng lao động chất lượng cao phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của tỉnh.

Ngoài chương trình đào tạo, các học viên còn nhận được nhiều hỗ trợ thiết thực như phụ cấp đi lại, bảo hiểm tai nạn trong suốt thời gian tham gia, gói quà chào đón, và dùng các bữa ăn tại nhà máy cùng các anh chị nhân viên nhà máy, bên cạnh các cơ hội ưu tiên tham gia chương trình Coca-Cola StemX, chương trình thực tập sinh tài năng và các vị trí tuyển dụng phù hợp trong tương lai.

Tại lễ tổng kết, công ty Coca-Cola Việt Nam và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh đã trao các suất học bổng với tổng giá trị gần 100 triệu đồng nhằm ghi nhận những nỗ lực học tập và thành tích nổi bật của các học viên. Các suất học bổng không chỉ là sự ghi nhận cho những thành tích nổi bật trong quá trình tham gia chương trình mà còn là nguồn động viên để các bạn tiếp tục theo đuổi con đường học tập và phát triển nghề nghiệp trong tương lai.

Sinh viên tham gia các buổi đào tạo chuyên sâu và thực hành thực tế do các chuyên gia của Công ty Coca-Cola Việt Nam hướng dẫn.

Ông Lý Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh, cho biết: "Trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, ngành giáo dục không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt kiến thức mà còn phải chú trọng phát triển năng lực thực hành, tư duy đổi mới sáng tạo và khả năng thích ứng với môi trường làm việc thực tế. Sự đồng hành của các doanh nghiệp, đặc biệt là những đơn vị uy tín như Công ty Coca-Cola Việt Nam, đã và đang góp phần tạo ra những mô hình đào tạo gắn với thực tiễn, hiệu quả và bền vững. Chương trình Coke Connect 2026 là một minh chứng tiêu biểu cho sự gắn kết đó."

Tiếp nối những kết quả tích cực từ khóa đầu tiên, công ty Coca-Cola Việt Nam dự kiến triển khai Khóa 2 của chương trình Coke Connect 2026 vào tháng 8 năm 2026, mở rộng cơ hội tiếp cận môi trường sản xuất hiện đại và định hướng nghề nghiệp cho nhiều sinh viên hơn nữa.

Thông qua Coke Connect, công ty Coca-Cola Việt Nam tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành cùng địa phương trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng, tạo cơ hội học tập và việc làm cho thế hệ trẻ, đồng thời đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của tỉnh Tây Ninh trong dài hạn.