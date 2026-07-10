Những nhóm hàng nào có nguy cơ cao bị điều tra phòng vệ thương mại tại Hoa Kỳ?

Doanh nghiệp cần lưu ý yêu cầu của thị trường xuất khẩu để tránh bị điều tra phòng vệ thương mại

Bộ Công Thương cho biết, số liệu thống kê từ phía Hoa Kỳ cho thấy, trong 4 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu của Hoa Kỳ sang Việt Nam đạt khoảng 6,2 tỷ USD, trong khi nhập khẩu từ Việt Nam đạt hơn 76,2 tỷ USD.

Ông Đỗ Ngọc Hưng- Tham tán thương mại, Trưởng cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ cho hay, quy mô thặng dư thương mại lớn là tín hiệu tích cực về năng lực xuất khẩu của Việt Nam, song cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về quản trị rủi ro, cân bằng thương mại, kiểm soát xuất xứ, nâng cao hàm lượng giá trị gia tăng trong nước và chủ động thích ứng với cách tiếp cận chính sách mới của Hoa Kỳ.

Hoa Kỳ hiện là đối tác điều tra phòng vệ thương mại nhiều nhất đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam trong khuôn khổ Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

Một số mặt hàng có nguy cơ nằm trong “tầm ngắm” điều tra phòng vệ thương mại của phía Hoa Kỳ là:

Nhóm gỗ và sản phẩm gỗ với tâm điểm là mặt hàng ghế sofa. Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu của mặt hàng này sang Hoa Kỳ khá cao (năm 2025 đạt tới 3,4 tỷ USD, tăng 8,8% so với năm trước đó, chiếm 54,1% tổng kim ngạch nhập khẩu sản phẩm cùng loại của Hoa Kỳ), nên khả năng Việt Nam bị đưa vào diện điều tra là khá cao. Ngoài sofa, các sản phẩm khác như gỗ dán, tủ bếp, gỗ thanh và viền dải gỗ cũng đang bị theo dõi sát sao.

Nhóm sản phẩm thép và sản phẩm kim loại cũng được đưa vào danh mục cảnh báo lẩn tránh xuất xứ; Trong đó, cáp thép dự ứng lực là mặt hàng có rủi ro cao nhất do chiếm tỷ trọng 27,1% tổng kim ngạch nhập khẩu của Hoa Kỳ (đạt 25,2 triệu USD năm 2025). Tương tự, mặt hàng mặt bích bằng thép không gỉ, dây và cáp nhôm… cũng ghi nhận mức tăng trưởng xuất khẩu ấn tượng, có nguy cơ cao bị điều tra phòng vệ thương mại.

Nhóm vật liệu xây dựng và kính nổi. Kim ngạch xuất khẩu năm 2025 đạt 92,2 triệu USD, tăng cao so với con số khiêm tốn 2,3 triệu USD của năm 2024. Đây cũng là mặt hàng có nguy cơ cao bị điều tra phòng vệ thương mại trong thời gian tới.

Nhóm sản phẩm xơ sợi polyester có đường kính nhỏ hơn 3 denier (FDPSF) cũng nằm trong danh sách rủi ro cao. Dù trước đây Việt Nam từng được loại trừ khỏi phạm vi điều tra, nhưng đến năm 2025, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này đã tăng 107,2%, chiếm 14,4% thị phần Hoa Kỳ. Việt Nam hiện là nhà cung cấp lớn thứ ba tại thị trường này, do đó áp lực bị áp dụng lại các biện pháp phòng vệ thương mại hoặc điều tra tự vệ toàn cầu vẫn hiện hữu.

Nhóm công nghiệp chế tạo và lốp xe. Trong lĩnh vực chế tạo, máy giặt dân dụng cỡ lớn đang giữ 17,3% thị phần tại Hoa Kỳ. Dù kim ngạch năm 2025 giảm nhẹ nhưng Việt Nam vẫn là nhà cung cấp lớn thứ tư sang thị trường này.

Trong khi đó, đối với mặt hàng lốp xe tải và xe khách, kim ngạch đã đạt 450,9 triệu USD năm 2025, tăng 24,5%. Theo đại diện Thương vụ, với vị thế nhà cung cấp lớn thứ tư (chiếm 13% thị phần), các doanh nghiệp lốp xe trong nước cần theo dõi sát các biến động chính sách vì đây là mặt hàng vốn đã có tiền lệ bị Hoa Kỳ điều tra với các sản phẩm tương tự như lốp xe con từ năm 2021.

Đại diện Thương vụ lưu ý, doanh nghiệp Việt Nam không chỉ cần tiếp tục mở rộng thị trường mà còn phải thay đổi tư duy sản xuất và quản trị, tìm hiểu kỹ yêu cầu của thị trường cũng như đa dạng hóa thị trường xuất khẩu.