Tuyên truyền để người dân hiểu, đồng hành cùng định hướng phát triển Thủ đô

ANTD.VN - Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội với tầm nhìn 100 năm mở ra định hướng phát triển dài hạn, xanh, thông minh, hiện đại và bền vững. Tại khu vực Phú Viên, phường Bồ Đề, công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu đúng, đồng thuận và đồng hành với các chủ trương lớn của Thành phố được xác định là nhiệm vụ quan trọng, trong đó Công an cấp xã, phường giữ vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh, trật tự từ cơ sở.

Đại uý Lý Ngọc Tuấn - Công an phường Bồ Đề cùng lực tham gia đảm bảo ANTT ở cơ sở tuyên truyền để người dân hiểu về chủ trương về phát triển trục đại lộ Cảnh quan sông Hồng trong tương lai

Theo định hướng, Hà Nội tầm nhìn 100 năm sẽ phát triển theo mô hình đô thị “đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm”, từng bước mở rộng không gian phát triển, giảm áp lực cho khu vực nội đô lịch sử và hình thành các cực tăng trưởng mới.

Trong cấu trúc đó, sông Hồng được xác định là trục cảnh quan sinh thái - văn hóa chủ đạo. Cùng với sông Đuống, sông Đáy, sông Nhuệ, sông Tô Lịch và rừng đặc dụng Ba Vì, hệ thống hành lang xanh sẽ góp phần tạo nền tảng sinh thái bền vững, hài hòa giữa bảo tồn thiên nhiên, gìn giữ các giá trị văn hóa và phát triển đô thị hiện đại.

Mục tiêu đặt ra không chỉ là những con số về hạ tầng hay tốc độ tăng trưởng. Đó còn là xây dựng một Hà Nội xanh hơn, thông minh hơn, đáng sống hơn; phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ.

Theo lộ trình, đến năm 2035, Hà Nội cơ bản trở thành thành phố “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”; đến năm 2045 trở thành nơi hội tụ tri thức và công nghệ toàn cầu, có trình độ phát triển ngang tầm các thủ đô của các nước phát triển. Xa hơn, đến năm 2065 và tầm nhìn sau đó, Hà Nội hướng tới một thành phố toàn cầu có chất lượng sống cao, phát triển xanh, thông minh, hiện đại và bền vững.

Trong các định hướng phát triển, trục đại lộ cảnh quan sông Hồng được xác định là một trong những công trình chiến lược của Thủ đô. Đây không chỉ là trục giao thông mà còn được định hướng trở thành không gian cảnh quan, sinh thái, văn hóa gắn với phát triển đô thị hiện đại.

Đặc biệt, mọi hoạt động quy hoạch, phát triển tại khu vực ven sông phải đặt yêu cầu bảo đảm an toàn đê điều, ổn định bãi sông, quản lý thủy văn và phòng chống lũ lên hàng đầu. Phát triển đô thị phải đi đôi với bảo vệ môi trường, giữ gìn hệ sinh thái và bảo đảm an toàn cho nhân dân.

Khu vực Phú Viên thuộc phường Bồ Đề có vị trí đáng chú ý trong không gian ven sông Hồng và định hướng phát triển phía Đông Thủ đô. Khu vực này nằm gần cầu Chương Dương, tiếp giáp tuyến đê Long Biên - Xuân Quan và sông Hồng; địa hình chủ yếu là bãi ven sông, chịu tác động trực tiếp của hệ thống đê điều và chế độ thủy văn.

Chính vì vậy, việc người dân hiểu rõ chủ trương, mục tiêu và yêu cầu của quy hoạch có ý nghĩa rất quan trọng. Khi chủ trương lớn được truyền tải bằng thông tin chính thống, dễ hiểu, người dân sẽ có thêm cơ sở để chủ động phối hợp, thực hiện đúng quy định và cùng chính quyền giải quyết những vấn đề phát sinh từ thực tiễn.

Ở đây, vai trò của Công an phường được thể hiện rõ từ những việc rất cụ thể. Đó là nắm chắc địa bàn, nắm dân cư, kịp thời phát hiện những vấn đề có thể tác động đến an ninh, trật tự; phối hợp với chính quyền và các lực lượng chức năng tuyên truyền chủ trương, chính sách; đồng thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị chính đáng của nhân dân.

Cùng với đó, lực lượng Công an chủ động phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, tệ nạn xã hội, không để hình thành các điểm nóng về an ninh, trật tự; bảo đảm an toàn trong quá trình khảo sát, triển khai các dự án và xử lý kịp thời những vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở.

Một nhiệm vụ không kém phần quan trọng là chủ động cung cấp thông tin chính thống, giúp người dân nhận diện và không bị tác động bởi tin đồn, thông tin sai sự thật trên không gian mạng. Những vấn đề liên quan đến quy hoạch, đất đai, dự án và đời sống dân cư luôn nhận được sự quan tâm lớn. Vì vậy, thông tin chính xác, kịp thời chính là cơ sở để củng cố niềm tin và tạo sự đồng thuận.

Quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn 100 năm là câu chuyện của tương lai, nhưng để hiện thực hóa tầm nhìn ấy lại bắt đầu từ từng địa bàn dân cư, từng tuyến phố, từng khu vực cụ thể. Với Phú Viên, phường Bồ Đề, giữ vững an ninh, trật tự, tăng cường tuyên truyền và gần dân, sát dân chính là cách thiết thực để góp phần tạo dựng môi trường ổn định cho phát triển. Khi người dân hiểu đúng, tin tưởng và đồng hành, những chủ trương lớn sẽ có thêm nền tảng vững chắc để đi vào cuộc sống. Đó cũng là cách mỗi khu dân cư góp một phần vào mục tiêu chung xây dựng Hà Nội trở thành Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, xanh, thông minh và hạnh phúc trong kỷ nguyên mới.