Giá xăng dầu đồng loạt giảm trước thềm nghỉ lễ 2/9

ANTD.VN - Từ 15 giờ ngày 27/8, xăng E10RON95-III giảm 66 đồng/lít, xăng E5RON92 giảm 70 đồng/lít, trong khi diesel giảm 459 đồng/lít.

Tại kỳ điều hành ngày 27/8, liên Bộ Công Thương - Tài chính không thực hiện trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu, đồng thời không chi sử dụng Quỹ đối với các mặt hàng xăng dầu.

Cụ thể, xăng E5RON92 có giá bán không cao hơn 21.763 đồng/lít, giảm 70 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành. Xăng E10RON95-III có giá bán không cao hơn 22.602 đồng/lít, giảm 66 đồng/lít.

Đối với các mặt hàng dầu, dầu diesel 0.05S có giá bán không cao hơn 28.084 đồng/lít, giảm 459 đồng/lít. Trong khi đó, dầu mazut 180CST 3.5S có giá bán không cao hơn 18.140 đồng/kg, tăng 451 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành.

Bộ Công Thương cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu của các thương nhân kinh doanh xăng dầu; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định.

Trong thời gian tới, liên Bộ Công Thương - Tài chính sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường trong nước và thế giới để điều hành giá xăng dầu linh hoạt, kịp thời, góp phần ổn định thị trường và bảo đảm an ninh năng lượng.