Trường Trung cấp Ngoại thương phối hợp cùng CATP Hà Nội tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho học sinh

ANTD.VN - Sáng 4/8/2026, Trường Trung cấp Ngoại thương phối hợp với Công an thành phố Hà Nội tổ chức Chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho học sinh năm học 2026 - 2027. Chương trình góp phần trang bị kiến thức pháp luật, kỹ năng phòng ngừa, xử lý các tình huống nguy hiểm, nâng cao ý thức trách nhiệm của học sinh, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, kỷ cương, lành mạnh và thân thiện.

Tham dự chương trình có đại diện Ban Giám hiệu, cán bộ, giáo viên Trường Trung cấp Ngoại thương; các báo cáo viên Công an thành phố Hà Nội, Công an xã Phú Cát cùng đông đảo học sinh nhà trường.

Thầy Đinh Thanh Tùng - Chủ tịch Hội đồng Trường Trung cấp Ngoại thương phát biểu tại sự kiện

Phát biểu khai mạc chương trình, đại diện Ban Giám hiệu nhà trường nhấn mạnh, giáo dục pháp luật trong trường học không chỉ giúp học sinh hiểu các quy định của pháp luật mà quan trọng hơn là hình thành ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm và kỹ năng bảo vệ bản thân, bảo vệ cộng đồng. Trong bối cảnh các nguy cơ về bạo lực học đường, vi phạm pháp luật ở lứa tuổi vị thành niên, tai nạn giao thông, cháy, nổ và tệ nạn ma túy vẫn có thể tác động trực tiếp đến học sinh, việc trang bị kiến thức và kỹ năng phòng ngừa là yêu cầu thiết thực, cần được thực hiện thường xuyên.

Trao đổi tại chương trình, Thầy Đinh Thanh Tùng - Chủ tịch Hội đồng Trường Trung cấp Ngoại thương cho biết: “Giáo dục pháp luật cho học sinh là một trong những nhiệm vụ quan trọng của nhà trường, không chỉ nhằm giúp các em hiểu và chấp hành đúng các quy định của pháp luật mà còn trang bị kỹ năng tự bảo vệ mình trước những nguy cơ trong cuộc sống. Thông qua chương trình hôm nay, nhà trường mong muốn mỗi học sinh sẽ chủ động tiếp thu kiến thức, biến những điều được học thành hành động cụ thể, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, kỷ cương, lành mạnh và thân thiện”.

Đ/c Trung tá Cao Nguyễn Song Phước, báo cáo viên Chuyên đề Tuyên truyền kỹ năng PCCC&CNCH

Đ/c Thiếu tá Trịnh Việt Đức, báo cáo viên Chuyên đề tuyên truyền Luật trật tự an toàn giao thông đường bộ



Đ/c Trung tá Nguyễn Thu Hà, báo cáo viên tuyên truyền Chuyên đề Phòng chống bạo lực học đường

Trong khuôn khổ chương trình, các báo cáo viên đã tập trung tuyên truyền 4 chuyên đề thiết thực, gắn với đời sống và quá trình học tập, rèn luyện của học sinh.

Mở đầu là Chuyên đề “Tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông trong học sinh” do báo cáo viên Công an xã Phú Cát trình bày. Những quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông được truyền tải thông qua các tình huống thực tế, qua đó giúp học sinh nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chủ động phòng ngừa tai nạn và xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh.

Tiếp đó, Chuyên đề “Tuyên truyền kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; hướng dẫn kỹ năng thoát nạn khi xảy ra sự cố cháy, nổ”.

Một trong những nội dung được học sinh quan tâm là Chuyên đề “Tuyên truyền về bình đẳng giới; phòng, chống bạo lực học đường và xây dựng môi trường học đường an toàn, thân thiện” do báo cáo viên Phòng Công tác chính trị, Công an thành phố Hà Nội trình bày. Thông qua những tình huống gần gũi với lứa tuổi học sinh, báo cáo viên giúp các em nhận diện những biểu hiện của bạo lực học đường, nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn, đồng thời hướng dẫn cách kiểm soát cảm xúc, ứng xử phù hợp, giải quyết bất đồng bằng đối thoại và tìm kiếm sự hỗ trợ từ gia đình, thầy cô, nhà trường khi cần thiết.

Khép lại chương trình là Chuyên đề “Tuyên truyền kiến thức pháp luật về phòng, chống ma túy; kỹ năng nhận diện và phòng tránh tệ nạn ma túy trong học đường”.

Buổi tuyên truyền tạo không khí cởi mở, giúp học sinh trực tiếp chia sẻ những vấn đề quan tâm và vận dụng kiến thức pháp luật vào các tình huống cụ thể trong cuộc sống: tôn trọng bạn bè, không tham gia hoặc cổ súy bạo lực; chấp hành nghiêm quy định về an toàn giao thông; chủ động phòng ngừa cháy, nổ; tuyệt đối tránh xa ma túy và các hành vi vi phạm pháp luật; đồng thời trở thành những tuyên truyền viên tích cực trong gia đình, lớp học và cộng đồng.

Mỗi kiến thức pháp luật được trang bị hôm nay là một kỹ năng bảo vệ các em ngày mai; mỗi hành động đúng pháp luật của học sinh sẽ góp phần xây dựng một môi trường học đường an toàn, văn minh và nhân ái.