Triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn hơn 2.000 tỷ đồng

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng về đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm kinh tế, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an thành phố Đà Nẵng (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã xác lập Chuyên án đấu tranh, triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng hoạt động tại thành phố Đà Nẵng và Thành phố HCM, với tổng giá trị giao dịch hơn 2.000 tỷ đồng.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra

Theo kết quả điều tra ban đầu, Công ty Cổ phần Dưỡng khí Đà Nẵng (mã số thuế 0400100591, địa chỉ tại đường số 2, Khu công nghiệp Hòa Khánh) do Nguyễn Anh Tuấn (SN 1968, trú phường An Khê, thành phố Đà Nẵng) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh khí y tế, khí công nghiệp và phế liệu, đã sử dụng hóa đơn không hợp pháp để hợp thức hóa nguồn hàng phế liệu đầu vào phục vụ hoạt động kinh doanh.

Từ năm 2022 đến nay, doanh nghiệp này đã kê khai hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào từ 17 doanh nghiệp tại Thành phố HCM, với tổng giá trị hàng hóa trước thuế hơn 400 tỷ đồng, số thuế giá trị gia tăng hơn 40 tỷ đồng.

Quá trình mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế xác định Nguyễn Tiến Trãi (SN 1983, trú tại Thành phố HCM) là đối tượng cầm đầu đường dây, trực tiếp điều hành 17 công ty "ma" để xuất bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Đối tượng sử dụng pháp nhân doanh nghiệp, con dấu, chữ ký số cùng phần mềm hóa đơn điện tử để phát hành hóa đơn khống theo nhu cầu của khách hàng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra thực hiện lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng có liên quan

Để che giấu hành vi phạm tội, Nguyễn Tiến Trãi còn thuê nhiều người thực hiện việc rút tiền, chuyển khoản qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau nhằm hợp thức hóa dòng tiền, đối phó với sự kiểm tra của cơ quan chức năng.

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2022 đến nay, Nguyễn Tiến Trãi đã sử dụng pháp nhân của 17 doanh nghiệp để xuất bán trái phép hơn 6.000 hóa đơn giá trị gia tăng, với tổng giá trị hàng hóa trước thuế hơn 2.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 30 tỷ đồng.

Ngày 31-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Anh Tuấn và Nguyễn Tiến Trãi để điều tra về tội "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn" theo quy định của pháp luật.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra.