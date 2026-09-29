Trang bị kỹ năng livestream, phục vụ phát triển báo chí đa nền tảng

ANTD.VN - Tại khóa tập huấn, cán bộ, phóng viên, biên tập viên An ninh Thủ đô không chỉ tiếp cận lý thuyết tổng quan mà còn trực tiếp lên kịch bản, thực hành livestream sự kiện.

Chiều 29-9, tại trụ sở tòa soạn, Ban Biên tập, Ban Thư ký Chi hội Nhà báo An ninh Thủ đô phối hợp với Công ty Jin Pro Network, VTV5, Chương trình “Mỹ vị Việt Nam” (Đài Truyền hình Việt Nam) và FPT Polytechnic tổ chức khóa tập huấn chuyển đổi số và bồi dưỡng nghiệp vụ livestream cho phóng viên, biên tập viên An ninh Thủ đô.

Hoạt động nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ livestream phục vụ phát triển báo An ninh Thủ đô đa nền tảng, cũng như chuẩn bị cho công tác tổ chức sự kiện trong tương lai,

Trung tá Đỗ Trần Quân - Phó trưởng Ban Biên tập An ninh Thủ đô (giữa), phát biểu khai mạc khóa tập huấn

Toàn cảnh sự kiện

Tham dự khai mạc khóa tập huấn có Trung tá Vũ Mạnh Hùng - Phó trưởng Ban Biên tập An ninh Thủ đô, Trung tá Đỗ Trần Quân - Phó trưởng Ban Biên tập, Thư ký Chi hội Nhà báo Báo An ninh Thủ đô, bà Nguyễn Thị Thu Ngân - Chủ tịch Jin Pro Network, ông Huỳnh Nam - Giám đốc Jin Pro Network, diễn viên Phát La, cùng chỉ huy các ban, phóng viên, biên tập viên tòa soạn An ninh Thủ đô.

Tại khóa tập huấn, bà Nguyễn Thị Thu Ngân - Chủ tịch Jin Pro Network đã trình bày tổng quan về livestream, quy trình tổ chức một phiên livestream, xây dựng nội dung và kịch bản livestream, cũng như các kỹ năng trên livestream.

Khóa tập huấn đồng thời hướng tới làm rõ vai trò của các phiên livestream trong truyền tải thông tin trực tiếp, tăng cường tương tác, mở rộng khả năng tiếp cận và kết nối với công chúng.

Bà Nguyễn Thị Thu Ngân - Chủ tịch Jin Pro Network trình bày tổng quan về livestream

Cán bộ, phóng viên An ninh Thủ đô tham gia trải nghiệm thực hành phiên livestream hỗ trợ lan toả sản phẩm OÔCP trong chương trình Mỹ vị Việt Nam, diễn viên Phát La (ngoài cùng bên phải)

Bên cạnh kiến thức tổng quan, học viên được tiếp cận quy trình tổ chức một phiên livestream với quy trình bài bản. Quy trình bắt đầu từ việc xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nội dung và thiết bị kỹ thuật đến triển khai, xử lý tình huống đến đánh giá hiệu quả sau chương trình.

Điểm nhấn của chương trình là phần thực hành livestream giới thiệu, quảng bá các sản vật nông sản địa phương và sản phẩm OCOP của Hà Nội, Lạng Sơn trong khuôn khổ Chương trình "Mỹ vị Việt Nam".

Theo đó, học viên trực tiếp xây dựng kịch bản và thực hành một phiên livestream bằng cách vận dụng các kỹ năng về giới thiệu sản phẩm, triển khai nội dung, tương tác với người xem và xử lý các tình huống phát sinh trong một phiên livestream. Đồng thời, có thể tổ chức livestream theo chủ đề, sự kiện, cũng như các hoạt động chuyển đổi số phục vụ công tác báo chí đa nền tảng.

Thông qua việc kết hợp giữa kiến thức, kỹ năng và thực hành, khóa tập huấn hướng tới bổ sung năng lực cần thiết để học viên chủ động ứng dụng công nghệ số trong hoạt động truyền thông, khai thác hiệu quả hình thức livestream trong giới thiệu thông tin và kết nối công chúng.