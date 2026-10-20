Tottenham giành chiến thắng đầu tiên: Sau cơn mưa, mong trời lại sáng

ANTD.VN - Thắng lợi trước Coventry đánh dấu chiến thắng đầu tiên của Tottenham ở mùa giải năm nay, sau chuỗi trận chỉ toàn hòa và thua. Người hâm mộ đang mong chờ một bộ mặt mới, khởi sắc hơn của đội chủ sân Tottenham Hotspur.

Coventry với vị thế của một đội bóng mới lên hạng, vẫn là một đội bóng yếu hơn rất nhiều so với Tottenham, cả về tiềm lực lẫn nhân sự. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn đối với “gà trống” là việc họ đã được nếm mùi chiến thắng trở lại. Một trận thắng, cho dù trước bất kỳ đối thủ nào, cũng là liều thuốc tinh thần cho một tập thể đang trên đà mất phương hướng như thầy trò HLV De Zerbi hiện tại.

Trận đấu với Coventry cũng đón chào sự xuất hiện trở lại của Dejan Kulusevski sau thời gian dài chấn thương, một tín hiệu tích cực cho chặng đường phía trước của đội bóng Thủ đô nước Anh.

Sau quãng thời gian thi đấu thất vọng, Tottenham cũng biết mùi chiến thắng (Ảnh: Getty Images)

Dẫu vậy, ttrong khoảng thời gian từ cuối tháng 10 cho đến đầu tháng 12 – quãng thời gian được đánh giá là khắc nghiệt nhất của bóng đá Anh – Tottenham sẽ tiếp đón Chelsea, Crystal Palace, Leeds, Ipswich, Sunderland, Fulham và Arsenal. 2 trận Derby London với Chelsea và với đối thủ truyền kiếp Arsenal dự kiến sẽ là 2 trận đấu khó khăn nhất.

Chelsea đang dần tìm lại bản sắc dưới bàn tay của Xabi Alonso, còn Arsenal dưới thời Mikel Arteta đã vươn mình trở thành một “ông kẹ” trên bình diện châu Âu. Đó sẽ là những bài kiểm tra về tham vọng và khả năng của Tottenham.

Leeds, Crystal Palace và Ipswich dù là những đội bóng tầm trung tại Premier League, nhưng đoàn quân của De Zerbi vẫn cần phải hết sức cẩn thận, bởi trong một ngày đẹp trời, họ vẫn hoàn toàn đủ sức để trừng phạt những sai lầm của bất kỳ ông lớn nào.

Còn Fullham và Sunderland dù đang phải vật lộn ở các vị trí cuối bảng xếp hạng, chất lượng nhân sự của họ vẫn không thể xem thường trong một chặng đua đường dài như tại Premier League.

Trong bối cảnh nhân sự của Tottenham vẫn còn vắng mặt một số cái tên như Xavi Simon hay Pedro Porro, đội bóng thành London cần phải trông chờ vào tài “liệu cơm gắp mắm” của vị huấn luyện viên người Italia.

Lợi thế của họ nằm ở lịch thi đấu tương đối nhẹ nhàng hơn so với các đối thủ khác, khi đội chủ sân Tottenham Hotspur không phải chia quân để thi đấu ở nhiều đấu trường mùa giải này.

Sự trở lại của Kulusevski là một tín hiệu tích cực với Tottenham thời điểm hiện tại (Ảnh: Getty Images)

Cũng cần nói thêm, thành tích hiện tại của Tottenham vẫn chưa thể tương xứng so với số tiền được rót vào để nâng cấp đội hình. Ở mùa hè vừa qua, đội bóng thành London đã chi ra số tiền khổng lồ lên tới hơn 300 triệu bảng nhằm nâng cấp đội hình sau mùa giải 2025/26 thất bại. Thế nhưng, thành tích có phần ảm đạm, đặc biệt là quãng thời gian 4 vòng đầu không biết ghi bàn cũng khiến người hâm mộ hoài nghi về chất lượng của các bản hợp đồng mà giám đốc kĩ thuật Johan Lange mang về. Để có thể trở lại với vị thế “Big 6”, bản thân đội bóng này cần phải có những sự thay đổi trong lối chơi, nhằm hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

Thắng lợi trước Coventry là bước đầu để Tottenham thoát khỏi vòng xoáy khủng hoảng (Ảnh: Getty Images)

Nói tóm lại, trận thắng Coventry là một liều thuốc tinh thần cần thiết để cứu Tottenham khỏi sự rệu rã và ngăn đội bóng tiếp tục xuống dốc. Nhưng với những gì đã thể hiện, họ vẫn còn một hành trình dài mới có thể quay lại vị thế trước đây của mình. Cùng chờ xem, thầy trò De Zerbi sẽ hành động như thế nào để thoát ra khỏi vòng xoáy khủng hoảng đang bủa vây lấy mình.