ANTD.VN - Pedro Neto ghi cả hai bàn thắng giúp Chelsea đánh bại Everton 2-0 ngay trên sân khách ở vòng 7 Ngoại hạng Anh 2026/27. Chiến thắng thứ hai liên tiếp giúp thầy trò Xabi Alonso tiếp tục cải thiện phong độ, đồng thời chấm dứt chuỗi trận bất bại của Everton tại Premier League mùa này.

Trên sân Everton, Chelsea chơi khá bế tắc trong hiệp 1 và chỉ thực sự tìm thấy sự khác biệt trong hiệp 2. Chỉ 44 giây kể từ khi hiệp hai bắt đầu, đội khách đã tổ chức một đợt tấn công hiệu quả.

Morgan Rogers tham gia vào pha phối hợp trước khi Jorrel Hato thực hiện đường chuyền thuận lợi để Pedro Neto dứt điểm thành công, đưa Chelsea vượt lên dẫn 1-0.

Pedro Neto tỏa sáng, Chelsea chấm dứt mạch bất bại của Everton (Ảnh: Getty Images)

Bàn thắng đến ở thời điểm quan trọng, giúp đội khách giải tỏa áp lực. Với lợi thế dẫn bàn, Chelsea có thêm điều kiện triển khai thế trận theo ý muốn, trong khi Everton buộc phải đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ.

Tuy nhiên, đội chủ nhà miệt mài tấn công trong vô vọng cho đến những phút cuối. Phút 90, từ tình huống đá phạt của Chelsea, bóng chạm hàng rào rồi bật ra trong vòng cấm, Neto xuất hiện đúng lúc và tung cú dứt điểm vào góc xa, ấn định chiến thắng nhẹ nhàng 2-0.

Kết quả này giúp thầy trò HLV Xabi Alonso có 13 điểm, tạm đứng thứ 5 trên BXH. Trong khi đó, Everton phải nhận trận thua đầu tiên ở mùa giải 2026/27 và đứng thứ 6 trên BXH với 10 điểm.