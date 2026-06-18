UAV Ukraine tấn công xe chở trẻ em Belarus gây nhiều thương vong

ANTD.VN - Một phụ nữ thiệt mạng và nhiều trẻ em bị thương sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine ở tỉnh Bryansk của Nga ngày 17-6-2026.

Chiếc xe buýt bị tấn công

Theo quyền Thống đốc tỉnh Bryansk Egor Kovalchuk, máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công một chiếc xe buýt chở đội bóng đá thiếu niên Belarus trên đường tới khu nghỉ dưỡng ven biển Gelendzhik, tỉnh Krasnodar.

Thứ trưởng Y tế Nga Aleksey Kuznetsov cho biết, vụ tấn công làm một phụ nữ đi cùng đội bóng tới Gelendzhik thiệt mạng và 8 người khác bị thương, trong đó có 4 trẻ em. Một nạn nhân nhỏ tuổi được đưa tới bệnh viện trong tình trạng nghiêm trọng.

Ủy ban Điều tra Nga cho biết xe buýt chở 44 hành khách, trong đó có 28 vận động viên trẻ thuộc đội thể thao trường học ở thị trấn Rechytsa, Belarus. Cơ quan này xếp vụ việc vào diện “tấn công khủng bố”.

Bên trong chiếc xe buýt bị tấn công

Hình ảnh do truyền thông Nga và Belarus công bố cho thấy thân xe buýt bị tấn công có nhiều lỗ thủng, lốp trước bị xẹp, cửa kính vỡ và ghế ngồi dính máu.

Thời gian gần đây, Kiev tăng cường chiến dịch tấn công UAV tầm xa vào lãnh thổ Nga, gọi đây là “các lệnh trừng phạt tầm xa” nhằm gây thiệt hại kinh tế.

Matxcơva cáo buộc Ukraine cố tình nhắm vào cơ sở hạ tầng dân sự và nhằm mục đích khủng bố dân thường.

Giới chức các tỉnh của Nga giáp Ukraine cũng thường xuyên báo cáo các vụ UAV tấn công xe của đội sửa chữa, nhân viên y tế và các dịch vụ cộng đồng khác.

Sáng 17-6, một xe cứu thương ở tỉnh Bryansk đang làm nhiệm vụ khẩn cấp đã bị tấn công, khiến tài xế, y tá và nhân viên cấp cứu bị thương. Trong một vụ khác, UAV tấn công trúng một ô tô dân sự, làm tài xế và một nữ hành khách bị thương.

Belarus là đồng minh với Nga nhưng chưa trực tiếp tham gia xung đột Ukraine. Tổng thống Alexander Lukashenko nhiều lần khẳng định Belarus chỉ tham chiến nếu bị tấn công trước.