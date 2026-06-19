Mỹ đánh chìm tàu nghi chở ma túy ở Thái Bình Dương, 3 người thiệt mạng

ANTD.VN - Quân đội Mỹ ngày 18-6 đã tấn công một tàu bị nghi chở ma túy tại khu vực đông Thái Bình Dương, khiến 3 người thiệt mạng.

Hình ảnh tàu nghi chở ma túy bị tấn công, do Mỹ công bố

Đây là vụ mới nhất trong chiến dịch kéo dài nhiều tháng của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm vào các tuyến vận chuyển ma túy của các băng nhóm xuyên quốc gia.

Bộ Tư lệnh miền Nam Mỹ (SOUTHCOM), ngày 18-6 cho biết, theo lệnh của Tư lệnh Đại tướng Francis L. Donovan, lực lượng Đặc nhiệm liên hợp đã tiến hành "đòn tấn công gây sát thương" vào một tàu do "các tổ chức khủng bố" điều hành.

SOUTHCOM cho biết tình báo xác nhận tàu đang di chuyển dọc các tuyến buôn ma túy đã biết ở đông Thái Bình Dương và tham gia hoạt động buôn bán ma túy. Quân đội Mỹ xác nhận 3 người thiệt mạng là "đối tượng nam giới buôn ma túy", nhưng không công bố danh tính hay quốc tịch.

Video do SOUTHCOM đăng tải cho thấy tàu đang chạy trên biển trước khi phát nổ, bốc cháy và để lại mảnh vỡ. Bộ Tư lệnh khẳng định không có quân nhân Mỹ nào bị thương trong chiến dịch.

Vụ đánh chìm tàu ngày 18-6 là đòn tấn công mới nhất thuộc chiến dịch "Southern Spear" do chính quyền Trump phát động từ đầu tháng 9-2025. Mục tiêu của chiến dịch là ngăn chặn vận chuyển ma túy vào Mỹ bằng đường biển.

Từ khi chiến dịch bắt đầu đến nay, các cuộc tấn công của quân đội Mỹ vào tàu nghi chở ma túy đã khiến ít nhất 211 người thiệt mạng. Riêng khu vực đông Thái Bình Dương và Caribe, con số là hơn 200 người.

Trước đó 2 ngày, ngày 16-6, quân đội Mỹ cũng tấn công một tàu khác ở đông Thái Bình Dương, khiến 1 người chết và 2 người sống sót nhưng rơi xuống biển. Hải quân Mỹ cho biết đã thông báo ngay cho Lực lượng Tuần duyên Mỹ kích hoạt hệ thống tìm kiếm cứu nạn.

Đông Thái Bình Dương từ lâu là hành lang chính để các tổ chức tội phạm dùng tàu nhỏ vận chuyển ma túy về Bắc Mỹ. Chiến dịch của Mỹ dự kiến tiếp tục khi Washington coi đây là "ưu tiên cao nhất" trong chiến lược chống khủng bố mới.