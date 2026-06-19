Đức điều tàu hải quân đến Biển Đỏ, sẵn sàng nhiệm vụ tại Hormuz

ANTD.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius ngày 19-6 cho biết Berlin đã điều hai tàu hải quân đến Biển Đỏ để chuẩn bị cho nhiệm vụ rà phá thủy lôi có thể diễn ra tại eo biển Hormuz nếu tình hình yêu cầu.

Tàu rà phá thủy lôi Fulda của Hải quân Đức neo đậu trước khi khởi hành đến Địa Trung Hải

Theo Hãng thông tấn Đức DPA, trả lời phóng viên tại Brussels trước thềm cuộc họp các Bộ trưởng Quốc phòng NATO, ông Pistorius xác nhận tàu rà phá thủy lôi Fulda và tàu tiếp tế Mosel của Hải quân Đức đang đi qua kênh đào Suez trên đường đến Biển Đỏ.

Ông Pistorius cho biết điểm đến đầu tiên của hai tàu là Djibouti. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Đức, việc này không cần Quốc hội nước này phê duyệt vì việc triển khai nằm trong khuôn khổ tham gia của Đức vào sứ mệnh hải quân Biển Đỏ của Liên minh châu Âu.

"Đức đặt mục tiêu sẵn sàng phản ứng nhanh chóng và triển khai quân đến eo biển Hormuz nếu cần thiết và tình hình thực tại" - ông Pistorius nói, tuy nhiên ông nhấn mạnh vẫn chưa chắc chắn liệu chiến dịch rà phá thủy lôi tại đây có cần thiết hay không.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức cũng lưu ý bất kỳ nhiệm vụ nào tại eo biển Hormuz đều đòi hỏi khuôn khổ pháp lý quốc tế rõ ràng, cũng như sự đồng thuận của cả Iran và Oman.

Eo biển Hormuz là tuyến hàng hải chiến lược, nơi vận chuyển khoảng 20% lượng dầu thô toàn cầu. Những ngày qua, Iran tuyên bố có quyền chủ quyền với eo biển này và sẽ thu phí dịch vụ sau Bản ghi nhớ 14 điểm ký với Mỹ ngày 18-6.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Ghalibaf cũng khẳng định Hormuz “sẽ không bao giờ trở lại tình trạng như trước đây”.

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