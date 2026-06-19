Nổ súng tại Quảng trường Thời đại, khách du lịch vội vã tìm nơi trú ẩn

ANTD.VN - Chiều 18-6 (theo giờ Mỹ), những tiếng súng vang lên tại Quảng trường Thời đại ở trung tâm quận Manhattan của thành phố New York (Mỹ), khiến du khách, người đi làm và người bán hàng rong hoảng loạn tìm nơi trú ẩn.

Theo Sở Cảnh sát New York, vụ nổ súng xảy ra ngay trước 16h chiều 18-6 gần đường West 44th và Đại lộ Seventh.

Các video từ hiện trường cho thấy sự nhộn nhịp thường ngày ở quảng trường biến thành cảnh hỗn loạn sau khi nhiều tiếng động lớn vang lên. Hình ảnh từ EarthCam dường như cho thấy hai người chạy ra đường, rút ​​súng ra bắn trước khi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Cảnh sát nhanh chóng truy đuổi một nghi phạm, bắt giữ người này và thu hồi một khẩu súng. Danh tính của nghi phạm chưa được tiết lộ, nhưng cảnh sát cho biết đối tượng này dưới 18 tuổi. Hiện vẫn chưa rõ động cơ vụ việc. Nhà chức trách đang điều tra xem vụ nổ súng là ngẫu nhiên hay có chủ đích.

Sở Cứu hỏa cho biết một người đã được đưa đến bệnh viện, song không cung cấp thông tin chi tiết. Trong khi đó, hãng CBS New York dẫn lời cảnh sát nói rằng không có ai bị thương.

Vụ việc xảy ra chỉ vài giờ sau khi đám đông đổ về Manhattan để tham dự lễ diễu hành mừng chức vô địch của đội New York Knicks, diễn ra ở một khu vực khác trong thành phố. Các quan chức cho biết vụ nổ súng ở Quảng trường Thời đại không liên quan đến lễ diễu hành, nơi khoảng 10.000 cảnh sát đã được triển khai để đảm bảo an ninh.