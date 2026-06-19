Ukraine phóng loạt UAV tập kích Moscow, Nga lập tức đáp trả

ANTD.VN - Ít nhất 17 người đã bị thương sau khi quân đội Ukraine tiến hành một trong những cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) lớn nhất nhằm vào Moscow, các quan chức Nga cho biết.

Khói đen bốc lên từ một khu vực ở Moscow hôm 18-6

Hệ thống phòng không đã bắn hạ ít nhất 194 UAV khi chúng đang tiếp cận Thủ đô của Nga trong đêm, Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin cho biết trong bài đăng trên Telegram sáng 18-6.

Một số UAV đã gây ra hỏa hoạn, với các nhân chứng thông báo về những cột khói đen dày đặc ở một số khu vực trong và ngoài thành phố. Mảnh vỡ từ máy bay không người lái bị bắn hạ đã gây hư hại nhẹ cho một tòa nhà tại trung tâm mua sắm Sadovod ở phía đông nam Moscow, theo Thị trưởng Sobyanin.

Cuộc tập kích UAV đã khiến giới chức Nga phải áp đặt các hạn chế không phận tạm thời xung quanh Thủ đô Moscow. Cả 4 sân bay quốc tế ở Moscow bị ảnh hưởng, Cơ quan vận tải hàng không liên bang Nga Rosaviatsia cho biết.

Hãng Interfax trích dẫn dữ liệu lịch trình sân bay cho hay, tổng cộng 527 chuyến bay đã bị hoãn hoặc hủy tại các sân bay Sheremetyevo, Vnukovo, Domodedovo và Zhukovsky.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, hơn 550 máy bay không người lái của Ukraine đã bị bắn hạ trên khắp nước Nga kể từ tối 17-6. Các vụ đánh chặn diễn ra ở Moscow, Astrakhan, Belgorod, Bryansk, Volgograd, Voronezh, Vladimir, Kaluga, Kursk, Lipetsk, Orel, Smolensk, Tambov, Tver, Tula, Rostov và Ryazan, cũng như ở Crimea và trên Biển Azov.

Theo Thống đốc vùng Rostov, Yury Slusar, một người thiệt mạng và hai người khác bị thương trong vụ tấn công bằng UAV vào thị trấn Gukovo. Bộ Quốc phòng Nga hôm 18-6 thông báo, lực lượng Nga đã thực hiện một cuộc tấn công khác nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng liên quan đến quân sự của Ukraine để đáp trả các cuộc tập kích của Kiev. Theo thông báo, một kho nhiên liệu ở ngoại ô Kiev và một nhà máy lọc dầu ở vùng Poltava đã bị tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái.