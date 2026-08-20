Tòa án Hình sự Quốc tế lên án các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ

ANTD.VN - Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) đã lên án các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào các quan chức cấp cao của cơ quan này, gọi đây là “cuộc tấn công trắng trợn” vào tính độc lập của ICC.

Trụ sở ICC tại The Hague, Hà Lan

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 18-8-2026 thông báo áp đặt trừng phạt đối với Chủ tịch ICC Tomoko Akane, người Nhật Bản, và công tố viên cấp cao Abdoulaye Seye, người Senegal.

Các biện pháp này đóng băng tài sản của hai quan chức thuộc phạm vi tài phán của Mỹ hoặc có liên hệ với hệ thống tài chính Mỹ.

Theo ICC, chính quyền Tổng thống Donald Trump đến nay đã trừng phạt 9 trong số 18 thẩm phán của tòa, hai phó công tố viên, cựu công tố viên trưởng và một thành viên khác của cơ quan công tố.

Washington cáo buộc ICC vượt quá thẩm quyền khi điều tra và tìm cách truy tố các quan chức cấp cao của những nước không tham gia tòa án, trong đó có Mỹ và Israel.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio gọi ICC là một thể chế “bị chính trị hóa”, đồng thời tuyên bố thúc đẩy chiến dịch gây sức ép nhằm bảo vệ chủ quyền của Mỹ.

Phản bác Washington, ICC khẳng định việc đe dọa những người thực thi pháp luật có thể gây tổn hại đến trật tự pháp lý quốc tế và tuyên bố sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ một cách độc lập, khách quan.

Các biện pháp của Mỹ cũng vấp phải phản ứng từ nhiều nước. Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi gọi quyết định trừng phạt bà Akane là “rất đáng tiếc”, trong khi Đức và Hà Lan tái khẳng định ủng hộ ICC.

ICC hiện có 125 quốc gia thành viên. Trong những tuần gần đây, Mỹ tuyên bố sẽ vận động các nước rút khỏi tòa án và gia tăng sức ép đối với những tổ chức hợp tác với ICC.