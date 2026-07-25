Venezuela tuyên bố rút khỏi Tòa án Hình sự Quốc tế

ANTD.VN - Ngoại trưởng Venezuela Felix Plasencia ngày 24-7 tuyên bố, nước này đã chính thức thông báo cho Liên hợp quốc về quyết định “không thể đảo ngược” rút Venezuela khỏi Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC).

Ngoại trưởng Venezuela Felix Plasencia. Ảnh: Reuters

Giải thích về động thái này trong bài đăng trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Felix Plasencia cho biết, Chính phủ Venezuela cho rằng có “sự thiên vị về địa lý” trong Tòa án Hình sự Quốc tế, cáo buộc tòa án nhắm mục tiêu không cân xứng vào các quốc gia ở khu vực Nam bán cầu, đặc biệt là ở châu Phi và Mỹ Latinh.

Quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez cũng cho biết tòa án này đã bị lợi dụng để nhắm mục tiêu vào đất nước Venezuela. “Tòa án Hình sự Quốc tế đã bị chính trị hóa quá mức để tấn công người dân Venezuela và nhà nước Venezuela đến nỗi chúng tôi không tin tưởng vào tổ chức hay thể chế đó”, bà Rodriguez nói trong một sự kiện.

Động thái trên đã được dự đoán từ tháng 12 năm ngoái, khi Quốc hội Venezuela bỏ phiếu bãi bỏ luật phê chuẩn Quy chế Rome, mở đường cho việc rút khỏi ICC.

Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), được thành lập để truy tố những người bị cáo buộc phạm tội ác chiến tranh, tội ác chống lại nhân loại và tội diệt chủng khi các quốc gia thành viên không muốn hoặc không thể tự mình làm điều đó. Tòa án này đã và đang điều tra các cáo buộc về tội ác chống lại nhân loại ở Venezuela.

Năm 2020, ICC cho biết có cơ sở hợp lý để tin rằng các quan chức dân sự, thành viên lực lượng vũ trang và những cá nhân ủng hộ chính phủ đã phạm tội ác chống lại nhân loại ở Venezuela kể từ ít nhất năm 2017.

Ông Karim Khan, người trở thành công tố viên của ICC năm 2021, đã mở cuộc điều tra chính thức vào cuối năm đó, một động thái mà Chính phủ Venezuela bác bỏ. Hồi tháng 1-2025, ICC đã đóng cửa văn phòng của mình tại Caracas, với lý do thiếu sự hợp tác từ Chính phủ Venezuela.