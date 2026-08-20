Đại học Harvard chi 53 triệu USD dàn xếp bê bối lấy cắp thi thể hiến tặng đem bán

ANTD.VN - Đại học Harvard đã đồng ý chi 53 triệu USD để dàn xếp các vụ kiện liên quan đến bê bối một cựu quản lý nhà xác của Trường Y Harvard đánh cắp và bán các bộ phận thi thể vốn được hiến tặng cho nghiên cứu y khoa.

Đại học Harvard phải trả khoản tiền bồi thường 53 triệu USD để dàn xếp vụ kiện

Thỏa thuận được trình lên một tòa án tại Boston và nếu được phê duyệt sẽ chấm dứt các vụ kiện nhằm vào Trường Y Harvard.

Khoản tiền dàn xếp sẽ được sử dụng để bồi thường, hỗ trợ các gia đình có người thân hiến xác cho trường.

Tâm điểm vụ việc liên quan đến Cedric Lodge, cựu quản lý nhà xác thuộc Chương trình Hiến tặng giải phẫu của Trường Y Harvard.

Các công tố viên cáo buộc ông Lodge lợi dụng vị trí để lấy các bộ phận từ những thi thể được hiến tặng sau khi chúng được sử dụng cho mục đích giảng dạy và nghiên cứu, sau đó cùng vợ bán cho những người mua tại Pennsylvania và Massachusetts.

Theo quy trình thông thường, sau khi phục vụ nghiên cứu và đào tạo y khoa, thi thể hiến tặng được hỏa táng và tro cốt trao lại cho gia đình hoặc được an táng tại nghĩa trang y khoa của trường.

Ông Lodge cùng 6 người khác không có liên hệ với Harvard đã bị truy tố và nhận tội vào năm 2025. Bộ Tư pháp Mỹ cho biết ông Lodge bị tuyên 8 năm tù vào tháng 12-2025, trong khi vợ ông bị phạt một năm và một ngày tù.

Các gia đình bắt đầu khởi kiện Harvard từ năm 2023, cáo buộc trường đã không phát hiện và ngăn chặn hành vi sai trái của nhán viên Lodge trong nhiều năm trước khi vụ việc bị cơ quan chức năng phanh phui.