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Mỹ thiết lập hành lang vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz

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Thu Nguyên

ANTD.VN - Quân đội Mỹ đã âm thầm thiết lập một hành lang vận chuyển hàng hải ra vào eo biển Hormuz để vận chuyển hàng triệu thùng dầu mỗi ngày, trang tin trực tuyến Axios của Mỹ cho biết.

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Eo biển Hormuz

Theo báo cáo, trích dẫn nguồn tin từ quan chức Mỹ, chiến dịch này đã được tiến hành trong vài tuần qua, với 15-20 tàu chở dầu di chuyển ra vào tuyến đường này mỗi đêm thông qua một kênh phía nam dọc theo bờ biển Oman, trong bối cảnh các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran vẫn bế tắc.

Theo các quan chức Mỹ, lượng xuất khẩu trung bình hàng ngày đã tăng mạnh và hiện đạt gần 10 triệu thùng/ngày, bằng xấp xỉ một nửa so với mức trước chiến tranh.

"Chúng tôi đã kiểm soát tuyến đường phía nam của eo biển Hormuz được 2 tháng nay. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran có thể gây cản trở, nhưng họ không kiểm soát eo biển. Chúng tôi mới là người kiểm soát," một quan chức Mỹ cho biết.

Theo báo cáo, Không quân Mỹ có các máy bay chiến đấu để bảo vệ tàu, chống tên lửa hành trình và máy bay không người lái của Iran. Báo cáo cũng cho biết thêm rằng một số tàu đã bị Iran tấn công, nhưng quân đội Mỹ cũng đã chặn được nhiều vụ tấn công khác.

Đầu tuần này, lực lượng Mỹ đã bắn hạ 8 máy bay không người lái và 2 tên lửa hành trình của Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19-8 đã gợi ý rằng các cuộc đàm phán với Tehran có thể bắt đầu lại vào một thời điểm nào đó, đồng thời khẳng định tình hình với Iran đang rất tốt.

“Hiện tại, tôi nghĩ tình hình rất tốt,” ông Trump nói với các phóng viên, nhắc lại tuyên bố rằng Mỹ đang “nắm giữ” và “kiểm soát hoàn toàn” eo biển Hormuz.

Eo biển Hormuz vốn đã bị đóng cửa kể từ ngay sau khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự quy mô lớn chống lại Iran vào ngày 28-2-2026.

Theo Xinhua

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