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Phản ứng của Triều Tiên trước việc Mỹ thu hẹp tập trận với Hàn Quốc

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Thu Nguyên

ANTD.VN - Triều Tiên tuyên bố việc Mỹ và Hàn Quốc cắt giảm quy mô cuộc tập trận chung Ulchi Freedom Shield không làm thay đổi điều mà Bình Nhưỡng coi là bản chất “khiêu khích” của hoạt động này.

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Binh sĩ Hàn Quốc diễn tập chống khủng bố trong khuôn khổ cuộc tập trận chung Ulchi Freedom Shield tại Seoul ngày 19-8-2026

Trong tuyên bố được truyền thông nhà nước Triều Tiên đăng tải, bà Kim Yo Jong, em gái nhà lãnh đạo Kim Jong Un, cho rằng Bình Nhưỡng “không quan tâm” đến việc Washington thu hẹp tập trận.

Theo bà Kim Yo Jong, “bản chất khiêu khích và gây hấn” của cuộc tập trận không thay đổi dù thời gian và quy mô được giảm xuống.

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Binh sĩ Hàn Quốc diễn tập chống khủng bố trong khuôn khổ cuộc tập trận chung Ulchi Freedom Shield tại Seoul ngày 19-8-2026

Tuyên bố được đưa ra sau khi quân đội Mỹ và Hàn Quốc xác nhận điều chỉnh đáng kể cuộc tập trận kéo dài 11 ngày theo kế hoạch ban đầu.

Hoạt động này sẽ kết thúc vào ngày 21-8 thay vì ngày 27-8, trong khi một số nội dung huấn luyện thực địa bị thu hẹp, hủy bỏ hoặc chuyển sang mô phỏng.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu Lầu Năm Góc “giảm đáng kể” quy mô tập trận, viện dẫn mối quan hệ tốt đẹp của ông với nhà lãnh đạo Kim Jong Un. Động thái này được Seoul kỳ vọng có thể tạo điều kiện khôi phục đối thoại Washington - Bình Nhưỡng.

Tuy nhiên, bà Kim Yo Jong phủ nhận thông tin hai nhà lãnh đạo đang liên lạc, trái với phát biểu trước đó của ông Trump rằng ông Kim đã phản hồi đề nghị trao đổi. Dù vậy, bà khẳng định quan hệ cá nhân giữa ông Kim và ông Trump “vẫn rất tốt”.

Mỹ và Hàn Quốc coi Ulchi Freedom Shield là hoạt động quan trọng nhằm duy trì khả năng sẵn sàng phòng thủ trước các mối đe dọa từ Triều Tiên.

Bình Nhưỡng lâu nay lên án các cuộc tập trận này là diễn tập cho chiến tranh và thường đáp trả bằng các vụ thử tên lửa.

Theo AP

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