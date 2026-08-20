Tổng thống Trump tuyên bố sẽ gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trong năm nay

ANTD.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19-8 cho biết ông dự kiến gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vào cuối năm 2026, trong động thái mới nhất cho thấy Washington muốn nối lại ngoại giao cấp cao với Bình Nhưỡng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tại khu phi quân sự Bàn Môn Điếm ngày 30-6-2019

Trả lời báo giới tại Nhà Trắng khi được hỏi liệu có gặp ông Kim Jong Un trong năm 2026 hay không, Tổng thống Trump khẳng định: “Có, tôi sẽ gặp”. Tuy nhiên, ông không tiết lộ thời gian và địa điểm cụ thể.

Theo Wall Street Journal, một khả năng đang được cân nhắc là cuộc gặp diễn ra khi ông Trump tới Trung Quốc dự Hội nghị cấp cao APEC vào tháng 11.

Ông Trump nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì quan hệ với nhà lãnh đạo Triều Tiên, đồng thời đưa ra đánh giá rằng Bình Nhưỡng hiện sở hữu 57 vũ khí hạt nhân “rất mạnh”.

Mỹ không chính thức công nhận Triều Tiên là quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, song con số ông Trump nêu tương đồng với một số đánh giá trước đây về kho vũ khí của Bình Nhưỡng.

Thông tin trên được đưa ra chỉ vài ngày sau khi ông Trump yêu cầu thu hẹp cuộc tập trận chung thường niên Mỹ - Hàn Quốc, cho rằng hoạt động này gây phản ứng tiêu cực từ phía Triều Tiên.

Seoul sau đó thông báo cuộc tập trận Ulchi Freedom Shield sẽ kết thúc sớm hơn khoảng một tuần so với kế hoạch.

Trong nhiệm kỳ đầu, ông Trump đã gặp ông Kim Jong Un 3 lần trong giai đoạn 2018-2019, trong đó có các hội nghị thượng đỉnh tại Singapore và Hà Nội.

Dù thu hút sự chú ý lớn của quốc tế, các cuộc gặp chưa tạo được đột phá lâu dài trong vấn đề hạt nhân Triều Tiên.

Hiện Mỹ duy trì khoảng 28.500 binh sĩ tại Hàn Quốc nhằm hỗ trợ năng lực phòng thủ của đồng minh trước Triều Tiên.