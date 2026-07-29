Thêm một quốc gia tuyên bố rút khỏi Tòa án Hình sự Quốc tế

ANTD.VN - Cộng hòa Chad đã thông báo với Liên hợp quốc về việc rút khỏi Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), cáo buộc tòa án có trụ sở tại The Hague (Hà Lan) này thiên vị chính trị và nhắm mục tiêu không cân xứng vào các quốc gia châu Phi.

Trụ sở Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) tại The Hague (Hà Lan)

Bộ Ngoại giao Chad đã công bố quyết định này vào ngày 27-7 sau khi tiến hành xem xét kỹ lưỡng hoạt động của tòa án kể từ khi đi vào hoạt động năm 2002. Theo Quy chế Rome, việc rút khỏi ICC sẽ có hiệu lực, một năm sau khi thông báo.

Cộng hòa Chad cho biết hiệu quả hoạt động của ICC vẫn còn “hạn chế và không đồng đều”, khẳng định rằng 9 trong số 13 cuộc điều tra mà tòa án này thống kê liên quan đến các quốc gia châu Phi. Bộ Ngoại giao Chad cho rằng, hồ sơ hoạt động của ICC đã tạo ra nhận thức rộng rãi rằng công việc của tòa án này liên tục tập trung vào các nước đang phát triển, đặc biệt là châu Phi.

Chad gia nhập Quy chế Rome năm 2006. Việc rút khỏi ICC diễn ra sau yêu cầu của Mỹ hồi tuần trước đối với Cộng hòa Chad về việc xem xét lại tư cách thành viên ICC của nước này. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Abdoulaye Sabre Fadoul đã phủ nhận việc Chad rút khỏi Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) theo yêu cầu của Washington.

Động thái này cũng diễn ra trong bối cảnh xuất hiện cáo buộc Chad đã tạo điều kiện cho việc vận chuyển vũ khí qua lãnh thổ của mình đến lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RAF) bán quân sự của Sudan. Chad đã nhiều lần phủ nhận liên quan đến cuộc nội chiến ở Sudan.

Như vậy, Chad trở thành quốc gia thứ 5 trong tháng này bắt đầu tiến trình rút khỏi ICC, sau Venezuela, cũng như các quốc gia ở vùng Sahel khác là Burkina Faso, Mali và Niger.