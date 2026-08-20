Nợ công Mỹ lần đầu tiên vượt 40.000 tỷ USD

ANTD.VN - Nợ công của Mỹ đã lần đầu tiên vượt 40.000 tỷ USD, đánh dấu một cột mốc mới trong bối cảnh chi tiêu quốc phòng, các chương trình an sinh xã hội và chi phí trả lãi tiếp tục gây sức ép lớn lên ngân sách liên bang.

Tòa nhà Bộ Tài chính Mỹ tại Washington DC

Theo số liệu công bố ngày 19-8, nợ công Mỹ chạm ngưỡng 40.000 tỷ USD chỉ 5 tháng sau khi vượt 39.000 tỷ USD vào tháng 3. Trước đó, con số này đạt 38.000 tỷ USD vào tháng 10-2025, cho thấy tốc độ gia tăng nhanh của nghĩa vụ nợ.

Nhà Trắng cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đang tập trung cắt giảm lãng phí và thất thoát trong chi tiêu liên bang, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhằm đưa tỷ lệ nợ trên GDP về quỹ đạo bền vững hơn.

Màn hình hiển thị tổng nợ công của Mỹ, lần đầu tiên vượt quá 40.000 tỷ USD tại thành phố New York, ngày 19-8-2026

Tuy nhiên, giới chuyên gia cảnh báo nợ công tăng nhanh cùng chi phí trả lãi ngày càng lớn có thể tác động trực tiếp tới nền kinh tế, đẩy chi phí vay mua nhà và ô tô lên cao, hạn chế đầu tư của doanh nghiệp và gây thêm áp lực lên mức sống của người dân.

Nợ của Mỹ đã tăng mạnh qua nhiều đời tổng thống do chính phủ liên bang thường xuyên chi nhiều hơn số thu từ thuế. Đại dịch Covid-19 cũng khiến Washington phải vay quy mô lớn để hỗ trợ nền kinh tế.

Áp lực ngân sách tiếp tục gia tăng sau khi Tổng thống Trump ký luật cắt giảm thuế và tăng chi tiêu vào năm 2025.

Mỹ hiện áp dụng trần nợ 41.100 tỷ USD. Trung tâm Chính sách Lưỡng đảng (BPC) dự báo Washington có thể chạm giới hạn này trong khoảng từ cuối mùa đông đến giữa mùa hè năm 2027, khi Quốc hội sẽ một lần nữa phải quyết định nâng hoặc đình chỉ trần nợ.