Tổng thống Trump đe dọa trừng phạt kinh tế 'bất kỳ quốc gia nào' giúp đỡ Iran

ANTD.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19-8 đã cảnh báo về những hậu quả kinh tế đối với bất kỳ quốc gia, tổ chức nào ủng hộ Tehran hoặc cung cấp "bất kỳ hình thức hỗ trợ nào cho Iran".

Tổng thống Donald Trump

Ông Trump tuyên bố ông đang phát động một chiến dịch lớn mới nhằm vào nền kinh tế Iran, đe dọa sẽ trừng phạt "khủng khiếp" bất kỳ quốc gia nào giúp đỡ hoặc làm ăn với nước này.

Chiến dịch gây áp lực kinh tế gia tăng diễn ra khi cuộc chiến sắp bước sang tháng thứ 6 mà vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy có thể chấm dứt bằng con đường ngoại giao hay quân sự.

Ông Trump cũng đang phải đối mặt với sự giám sát chính trị trong nước gay gắt hơn về cuộc chiến tranh khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 đang đến gần.

Cuộc sống thường nhật tại Thủ đô Tehran, Iran ngày 17-8-2026

"Hôm nay, tôi tuyên bố Chiến dịch kinh tế tàn khốc nhất từ trước đến nay đối với bất kỳ quốc gia nào! Đây sẽ là Chiến tranh Kinh tế và Cô lập trên quy mô chưa từng có" - ông Trump viết trên Truth Social.

"Tôi cũng tuyên bố rằng bất kỳ quốc gia nào cho phép các tổ chức tài chính, doanh nghiệp, sân bay hoặc cơ quan chính phủ của mình cung cấp bất kỳ loại hỗ trợ nào cho Iran sẽ phải đối mặt với những hậu quả kinh tế khủng khiếp", Tổng thống Mỹ nhấn mạnh.

Tuy nhiên, ông không nêu rõ các quốc gia sẽ phải đối mặt với hình phạt nào, và chỉ nhắc đến tên Iran.

Những phát ngôn của ông Trump được đưa ra gần một tuần sau khi Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent tuyên bố Mỹ sẽ áp đặt lệnh cô lập kinh tế chưa từng có tiền lệ trên thế giới đối với Iran.

Bất chấp sự tạm lắng gần đây của các cuộc tấn công tên lửa, Iran vẫn tiếp tục áp đặt lệnh phong tỏa hiệu quả đối với hoạt động vận chuyển hàng hải qua eo biển Hormuz, sau khi thỏa thuận khung giữa Mỹ và Iran về việc mở lại hành lang giao thông quan trọng này sụp đổ.