NASA thất bại trong nhiệm vụ cứu kính thiên văn Swift khỏi rơi xuống Trái đất

ANTD.VN - Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) thông báo, nhiệm vụ ngăn chặn kính thiên văn không gian Swift khỏi bị bốc cháy và phát nổ trong bầu khí quyển Trái đất đã thất bại.

NASA thất bại trong nỗ lực “giải cứu” kính thiên văn Swift

NASA cho biết, một sứ mệnh đặc biệt trị giá 30 triệu USD nhằm cứu kính thiên văn không gian Swift khỏi rơi trở lại Trái đất đã thất bại do tàu robot thực hiện nhiệm vụ gặp sự cố mất kiểm soát.



Theo kế hoạch, tàu không người lái do công ty Katalyst phát triển sẽ tiếp cận, “tóm” lấy Swift và đưa kính thiên văn này lên quỹ đạo cao hơn, để kéo dài thời gian hoạt động.

Đây là nỗ lực chưa từng có, đồng thời được kỳ vọng mở đường cho công nghệ bảo dưỡng và kéo dài tuổi thọ vệ tinh ngay trên quỹ đạo.

Tàu cứu hộ được phóng ngày 3-7 bằng tên lửa Pegasus. Tuy nhiên, Katalyst cho biết đến ngày 28-7, tàu đã rơi vào trạng thái quay mất kiểm soát trong 72 giờ, đồng thời gặp nhiều trục trặc, trong đó có mất liên lạc.

NASA và Katalyst ngày 19-8 quyết định chấm dứt nhiệm vụ cứu hộ do các vấn đề kéo dài với hệ thống kiểm soát tư thế.

NASA cho biết tàu vẫn sẽ cố gắng tiếp cận Swift nhằm thu thập dữ liệu và kinh nghiệm phục vụ các sứ mệnh bảo dưỡng vệ tinh trong tương lai.

Swift được NASA phóng năm 2004 để nghiên cứu các vụ bùng phát tia gamma, những vụ nổ thuộc loại mạnh nhất trong vũ trụ.

Sau thất bại của sứ mệnh giải cứu, kính thiên văn này nhiều khả năng sẽ lao trở lại khí quyển và bị thiêu hủy trong năm nay.

Giám đốc NASA Jared Isaacman thừa nhận đây không phải kết quả cơ quan này mong muốn, nhưng khẳng định những công nghệ và kinh nghiệm thu được vẫn có ý nghĩa đối với các sứ mệnh kéo dài tuổi thọ vệ tinh trong tương lai.