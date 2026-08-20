5 công dân Mỹ tử vong trong vụ rơi trực thăng ở Kenya

ANTD.VN - Theo thông tin từ cảnh sát địa phương và Bộ Ngoại giao Mỹ, 7 người, trong đó có 5 công dân Mỹ, đã thiệt mạng khi chiếc trực thăng chở khách du lịch gặp nạn vào sáng 19-8 tại khu vực hẻo lánh ở miền Bắc Kenya.

Theo Cơ quan Hàng không Dân dụng Kenya, chiếc trực thăng gặp nạn lúc 9h13 sáng 19-8 khi đang bay từ Khu bảo tồn Loisaba đến khu vực Ewaso Nyiro thuộc hạt Samburu. Cơ quan này cho biết một cuộc điều tra đang được tiến hành, đồng thời xác nhận có 7 người trên máy bay, bao gồm 6 hành khách cùng 1 phi công.

Truyền thông địa phương đưa tin, trực thăng rơi tại khu vực địa hình hiểm trở dưới chân núi Ololokwe, một điểm du lịch nổi tiếng tại Kenya. Chiếc trực thăng thuộc sở hữu của công ty địa phương Lady Lori Helicopters và đang chở khách cho công ty du lịch +Beyond. Cơ quan Hàng không Dân dụng Kenya cho biết máy bay gặp nạn là loại Eurocopter EC130 B4.

Vào cuối ngày 19-8, ông David Nkoroi, chỉ huy cảnh sát hạt Samburu, thông báo với báo giới rằng toàn bộ 7 người trên máy bay đều đã tử vong.

Tại Washington, Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận 5 nạn nhân thiệt mạng là công dân Mỹ. “Đại sứ quán Mỹ đang giữ liên lạc với chính quyền sở tại và cung cấp hỗ trợ lãnh sự”, Bộ này cho biết, “Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình và người thân của các nạn nhân trước mất mát to lớn này”.

Hiện trường vụ tai nạn

Danh tính các nạn nhân chưa được công bố chính thức, nhưng một đài truyền hình địa phương tại Miami, bang Florida, đưa tin rằng ông José Suárez (55 tuổi) - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành một số đài thuộc mạng lưới truyền hình Telemundo tại Florida - nằm trong số những người thiệt mạng.

Sau đó cùng ngày, Ecuador xác nhận ông Michele Sensi-Contugi, Giám đốc Trung tâm Tình báo Quốc gia Ecuador, cũng thiệt mạng trong vụ tai nạn trực thăng tại Kenya. Trong một tuyên bố đăng trên mạng xã hội X, Văn phòng Tổng thống Ecuador cho biết: “Trong thời khắc đau thương này, Chính phủ xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình, người thân và các cộng sự thân thiết của ông Michele Sensi-Contugi”.

Ông Sensi-Contugi đang cùng vợ, bà Stephany Hollihan Vasconez, đến Kenya du lịch thì gặp nạn; bà Vasconez cũng thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng này. Bà mang 2 quốc tịch Mỹ và Ecuador.

Các vụ tai nạn trực thăng xảy ra ngày càng thường xuyên tại Kenya - quốc gia có ngành du lịch phát triển mạnh và phụ thuộc vào các hãng hàng không nội địa để đưa du khách đến những địa điểm xa xôi như núi Ololokwe.

Hồi tháng 2-2026, một nghị sĩ nằm trong số 6 người thiệt mạng sau vụ rơi trực thăng tại khu vực đồi núi ở miền Tây Kenya.